von Christiane Sahli

Man kann nicht verhindern, dass man altert, aber man kann sich dagegen wehren, dass man veraltet, heißt es. Das tut die Rentnergemeinschaft Todtmoos seit 40 Jahren mit einem abwechslungsreichen Programm. Bei der Feier des 40-jährigen Bestehens der Gemeinschaft am Donnerstag gratulierten Bürgermeisterin Janette Fuchs und Altbürgermeister Herbert Kiefer.

Viel Programm

Regelmäßige Treffen, Wanderungen, Vorträge, Ausflüge, Fasnachtsfeiern und vieles mehr organisiert die Rentnergemeinschaft. Es sei ihr wichtig, diese Arbeit anzuerkennen, sagte Bürgermeisterin Janette Fuchs. Für Rentner, insbesondere für Alleinstehende, sei es wichtig, Anschluss zu finden, Unterhaltung zu haben und nicht allein zu Hause bleiben zu müssen.

Die Rentnergemeinschaft ermögliche es, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und dies sei ein wertvoller Beitrag für die Dorfgemeinschaft. Der Dank der Rathauschefin galt dem Vorstand und all denen, die sich ehrenamtlich einbringen. „Dies ist wertvoll und nicht bezahlbar“, sagte sie und rief den Versammelten zu: „Bleibt aktiv, so lange es geht, unternehmt so oft wie möglich etwas. Und vor allem: bleibt jung im Kopf.“ Mit humorvollen Versen über das Alter beendete Bürgermeisterin Fuchs ihre Ansprache. „Freundchen auch die Abendstunde, hat noch manchmal Gold im Mund“, hieß es in dem Gedicht.

Auch einige Gemeinderäte und Gemeinderatskandidaten nahmen an der Feier teil. Inge Seitz (im Hintergrund) sorgte für musikalische Unterhaltung. | Bild: Christiane Sahli

Altbürgermeister Herbert Kiefer rief die Stationen der Rentnergemeinschaft ins Gedächtnis. Angefangen hatte demnach alles mit einem Stammtisch im Dezember 1978, bei dem die Idee einer Rentnergemeinschaft geboren wurde, über die Gründungsversammlung am 28. März 1979 bis hin zum Tag der Feier des 40-jährigen Bestehens.

Neben dem geselligen Aspekt hätten auch immer sozial-caritative Gesichtspunkte eine Rolle gespielt. Die Todtmooser Rentnergemeinschaft sei wegweisend für viele Seniorengemeinschaften im Landkreis und darüber hinaus und ein Vorbild gewesen. Die Rentnergemeinschaft, die Kameradschaft, Zusammenhalt und Aufopferungsbereitschaft auszeiche, sei aus Todtmoos nicht mehr wegzudenken, so der Altbürgermeister weiter. Auch über das Alter hatte er sich Gedanken gemacht. Es zähle nicht, wie alt man sei, sondern, wie man sich fühle, sagte er. Nach dem offiziellen Teil der Jubiläumsfeier blieb man noch lange beisammen, um im geselligen Beisammensein das besondere Ereignis zu feiern. Für die musikalische Unterhaltung sorgte dabei Inge Seitz.