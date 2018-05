Todtmoos Maischerze: Ärgerliche Sachbeschädigungen in Todtmoos

Einige misslungene "Maischerze" sind in Todtmoos zu verzeichnen: Die "Walpurgisnacht" – also die Nacht vor dem 1. Mai – nutzten einige Unbekannte für Sachbeschädigungen im Ortszentrum.

Mehr als ärgerlich reagierte der Vorsitzende von "Aktives Todtmoos", Karl-Heinz Steidle auf die Tatsache, dass am frühen Morgen drei erst vor wenigen Tagen geschmückte und aufgestellte Maibäumchen in der Hauptstraße fehlten. Eines lag unter der Brücke im Rüttebach, eines fand er beim ehemaligen Postgebäude und war zusätzlich noch in der Mitte durchgebrochen. Steidle befestigte die aufgefundenen Maibäumchen erneut und so gut es noch möglich war. "Es ist sehr schade wenn so ehrenamtliches Engagement und ehrenamtliche Arbeit mutwillig zerstört wird. In letzter Konsequenz stellt man sich, und doch wohl jeder, die Frage ob man sich zukünftig noch engagiert" , so sehr verärgert zeigte sich der Vorsitzende von "Aktives Todtmoos", Karl-Heinz Steidle. Erst am vergangenen Samstag hatten zehn Helferinnen und Helfer das Zentrum des Kurortes mit insgesamt 31 Birkenbäumchen geschmückt. Aufgewendet wurden für diese ehrenamtliche Aktion rund 56 Arbeitsstunden wobei 720 Meter Schleifenband zu 1800 Fähnchen in den Landesfarben verarbeitet und an den Maibäumchen zeitaufwendig und mühsam befestigt und diese Bäumchen auch aufgestellt wurden.

Nicht ganz ungefährlich war auch die Entfernung eines Schutzgitters auf dem Fußweg in der Hauptstraße beim China-Restaurant. Nicht auszudenken was hätte passieren können wenn ein Fußgänger bei Dunkelheit in diese offenen Abwasserschacht getreten und unvermittelt gestürzt wäre.