Eine landesweite Initiative zur Eindämmung von Motorradlärm startete am Montag in Stuttgart. Wie das Verkehrsministerium mitteilte, arbeiten in der Initiative 30 Städte und Gemeinden aus dem ganzen Land zusammen. Alle Gemeinden im Land seien zum Gründungstreffen eingeladen gewesen, erklärte das Ministerium auf Anfrage unserer Zeitung. Aus dem gesamten Landkreis Waldshut arbeitet bisher aber keine einzige Kommune mit – auch nicht Todtmoos, das sich schon seit Jahren über den Motorradlärm im Wehratal beschwert.

Auf Einladung des Landtatgsabgeordneten und Lärmschutzbeauftragten der Landesregierung, Thomas Marwein (Grüne), sowie von Sonja Schuchter, Bürgermeisterin von Sasbachwalden, kamen am Montag Vertreter aus 30 lärmgeplagten Kommunen in Stuttgart zusammen. „Ziel der landesweiten Initiative ist es, mit vereinter Kraft dem weit verbreiteten Problem Motorradlärm in der Öffentlichkeit deutlich mehr Gewicht zu verleihen und mit einer Stimme an politische Entscheidungsträger beim Bund und der Europäischen Union heranzutreten“, heißt es in der Pressemitteilung.

Zahlreiche Ansatzpunkte

Ein gemeinsamer Forderungskatalog zur Eindämmung von Motorradlärm soll mit Unterstützung des Verkehrsministeriums bis Frühjahr 2020 ausgearbeitet werden. Ansatzpunkte aus Sicht der Kommunen sind unter anderem: Herstellung leiserer Motorräder, drastischere Strafen für Manipulationen an Motoren, neue Verfahren hinsichtlich Messverfahren und Zulassungen, Geräuschmessungen zur Unterstützung der polizeilichen Kontrolle, Frontkennzeichen für Motorräder.

Für den Lärmschutzbeauftragten ist Motorradlärm vielerorts eine echte Plage: „Der Zusammenschluss so vieler Gemeinden ist ein deutlicher Weckruf, dass gegen Motorradlärm dringend vorgegangen werden muss“, wird Marwein in der Pressemitteilung zitiert. Bürgermeisterin Schuchter erklärte: „Gerade an sonnigen Wochenenden, wenn die Menschen Ruhe und Erholung suchen, fahren unzählige Motorräder bei uns durch. Wenn nur Einzelne dieser Fahrer den Sound und die Geschwindigkeit als Fahrvergnügen sehen, ist das ein echter Konflikt und führt zu zahllosen Beschwerden.“

Der Initiative sind beigetreten (Stand 1. August: Abtsgmünd, Albershausen, Amtzell, Baden-Baden, Bad Rippoldsau-Schapbach, Bad Saulgau, Berglen, Beuren, Bodman-Ludwigshafen, Gaggenau, Gerlingen, Göppingen, Karlsbad, Lenningen, Mainhardt, Oberwolfach, Oppenau, Ottenhöfen im Schwarzwald, Owen, Römerstein, Rudersberg, Sasbachwalden, Schelkingen, Schwetzingen, Seebach, Trochtelfingen, Vaihingen an der Enz, Waiblingen, Wildberg, Zwiefalten. Wie das Ministerium mitteilte, ist die Initiative ist offen – weitere Gemeinden hätten selbstverständlich die Möglichkeit, sich der Initiative anzuschließen.

In Todtmoos ist Motorradlärm schon seit langem ein Thema. Erst im vergangenen Jahr hatte der Gemeinderat wegen der lauten Motorräder auf der Landesstraße 148 in Höhe des Ortsteiles Glashütte ein Tempolimit verlangt.