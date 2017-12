Hotzenwald/Todtmoos Krippenspiele beleben Gottesdienste im Hotzenwald

Auch Christen in den Hotzenwaldgemeinden und in Todtmoos beten für Versöhnung und Frieden auf der ganzen Erde.

„...und Friede den Menschen auf Erden“! Diese zentrale Botschaft zum Weihnachtsfest ist gerade in diesen unruhigen Zeiten mit Krieg, Terror und Unterdrückung aktueller den je geworden. In den zahlreichen, durchweg gut besuchten Gottesdiensten in den Hotzenwaldgemeinden und in Todtmoos beteten die Menschen an Heilig Abend und an Weihnachten gemeinsam für Versöhnung und Frieden auf der ganzen Erde.

Die Geburt Jesu wurde in verschiedenen Krippenspielen dargestellt. Am Klausenhof fand an Heilig Abend erstmals eine ökumenische Krippenfeier statt, die zahlreiche Familien nach Großherrischwand lockte. In der Todtmooser Wallfahrtskirche hatten die Erstkommunikanten ein gelungenes Krippenspiel einstudiert. In einigen Gottesdiensten über die Feiertage sorgten Musikvereine für eine ganz besondere Atmosphäre. Die Trachtenkapellen Herrischried, Strittmatt und Niederwihl, der Musikverein Oberwihl und die Hotzenwald Bauernkapelle Görwihl erfreuten die Gläubigen mit festlichen Weisen. In Görwihl und Todtmoos gestalteten die Kirchenchöre die Christmette musikalisch mit.

Mit unterschiedlichen Themen befassten sich die Ansprachen der Geistlichen in den Gottesdiensten. Pfarrer Bernhard Stahlberger von der Kirchengemeinde St. Wendelinus Hotzenwald stellte die Botschaft der Menschen an das 21. Jahrhundert in den Mittelpunkt. Die Menschwerdung Gottes sei eine Herausforderung an die Christen. Es gelte, dieses Geschenk anzunehmen: „Dieses Wagnis kann jeder eingehen."

Gemeindereferent Dietmar Sendelbach nahm in Strittmatt die Geschichte des kleinen Drummer Boy als Grundlage. Die Menschen müssten vor Gott nicht die „Tollen“ sein: „ Jeder Mensch soll nur sich selbst mitbringen, dann kann Begegnung stattfinden und man kommt Gott ganz nahe." In der ökumenischen Krippenfeier in Görwihl mit Pfarrerin Heidrun Moser von der evangelischen Kirchengemeinde Albbruck-Görwihl erwachten die Krippenfiguren zum Leben. Das Christuskind wolle in unserem heute gelebten Leben zur Welt kommen und im Alltag der Menschen lebendig werden: „Das legt einen Glanz auf unseren Alltag, leuchtet die Dunkelheit aus und nährt unsere Hoffnung, das wir Gott wahrhaftig am Herzen liegen."

In der Christmette der evangelischen Kirche zum Guten Hirten in Todtmoos stellte Gemeindediakon Jürgen Bendig die Friedensbotschaft der Engel in den Mittelpunkt und zog Parallelen zu den Erdenbürgern: „ Menschen sind Engel ohne Flügel." In der Todtmooser Wallfahrtskirche bezog sich Pater Lukas auf die neu gestaltete Krippe im Altarraum. Der Pauliner-Mönch ging auf die verschiedenen dargestellten Stationen der Krippe ein: „Für viele ist Todtmoos und die Wallfahrtskirche ein Ort des Lichtes, wo sie die Beziehung zu Gott pflegen und Richtung für ihren Lebensweg bekommen."