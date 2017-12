Todtmoos Krippe in der Wallfahrtskirche in Todtmoos vereint drei Zeitepochen

Eine besondere Krippe ist von Heiliabend bis Maria Lichtmess in der Todtmooser Wallfahrtskirche zu sehen. In tagelanger, aufwendiger Arbeit wird aus der traditionellen Krippe ein ereignis- übergreifendes Kunstwerk.

Eine ganz besondere Weihnachtskrippe ist von Heiligabend bis Maria Lichtmess in der Todtmooser Wallfahrtskirche zu sehen. Sie wurde eigens zum Jubiläum 750 Jahre Todtmoos angefertigt und zeigt drei Kapitel, von der Geburt Jesu über den Ursprung des Wallfahrtsortes Todtmoos bis hin zum neuzeitlichen Kur- und Ferienort. Ein engagiertes, internationales Team mit Pauliner-Pater Roman als Initiator sowie Diakon Ignatius aus Kamerun und der neuen Messnerin Iwona Sandurska aus Polen hat sich dieser großen Aufgabe angenommen. Den Anstoß zu dem außergewöhnlichen Projekt gab Pater Roman: „Ich habe abends im Kloster gebetet und Tee getrunken, dann kam mir die Idee“, so der Geistliche nach dem Studium eines alten Geschichtsbuches.

In tagelanger, aufwendiger Arbeit wurde aus der traditionellen Krippe ein ereignis- übergreifendes Kunstwerk. Im linken Teil ist die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem zu sehen. Engel, welche die frohe Botschaft verkünden, leiten über zur Entstehungsgeschichte der Todtmooser Wallfahrt und somit zur Gemeinde Todtmoos selbst. Die Sage der Marienerscheinung von Leutpriester Dietrich von Rickenbach im Jahr 1255 und die Errichtung einer Kapelle bildet den Mittelpunkt des Ensembles. 1268 wurde unter der Herrschaft der Habsburger eine Pfarrkirche erbaut und zur Wallfahrtskirche „Unserer Lieben Frau“ erhoben. Dieses Ereignis wurde dem Jubiläumsjahr zugrunde gelegt. Einen großen Zeitsprung wagten die Krippenbauer mit der Darstellung des heutigen Todtmoos.

Eingebettet in eine wunderschöne Winterlandschaft soll die heutige turbulente Zeit abgebildet werden. Ein altes Schwarzwaldhaus, Kinder, die sich an verschiedenen Wintersportarten erfreuen und im Hintergrund die Wallfahrtskirche, die er selbst bemalt hat: so sieht Pater Roman die Gemeinde im 21. Jahrhundert. Überall blinkt und leuchtet es. Die Marienstatue in der Mitte ist ein getreues Modell der geplanten, großen Marienfigur, die im Jubiläumsjahr am Kirchberg aufgestellt werden soll. Volker Albiez, der in Todtmoos ein Tanzlokal betreibt, hat das Modell für die Krippe kurzerhand in der Schweiz in Auftrag gegeben. Dort soll auch die Original-Statue gegossen werden, die über eine Tonne wiegen wird. Zur Darstellung der Todtmooser Winterfreuden hat Pater Roman extra seine Modelleisenbahn im Kloster „geplündert“. Skifahrer und Eisläufer tummeln sich nun vor dem Altar in der Kirche. Die ganze Krippe wurde geschmackvoll dekoriert und bis ins kleinste Detail ausgeleuchtet: „Die wechselnden Lichter der Krippe sollen das Wechselhafte im Leben der Menschen beschreiben. Die erleuchtete Marienfigur stellt die Mutter des Lichtes dar“, erklärt Pater Roman und ergänzt:“ Ich wollte die Geburt Jesu und die Geburt von Todtmoos und den Sprung in die heutige Zeit verbinden“. Die Krippe kann tagsüber zu den üblichen Öffnungszeiten der Wallfahrtskirche besichtigt werden.