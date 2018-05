Todtmoos Konzert in Todtmoos: Blues von Phlipp Fankhauser geht unter die Haut

Philipp Fankhauser aus der Schweiz hat das Publikum in der Scheune des Hotels "La Quinta" in Todtmoos mitgerissen. Er präsentierte zur 750-Jahrfeier von Todtmoos auch einige Titel aus seinem neuen, mittlerweile 15. Album „ I’ll Be Around“.

„Wieso wollen die Todtmooser Fankhauser hören“? Dies fragte sich Philipp Fankhauser, Superstar der Bluesszene aus der Schweiz, gleich zu Beginn seines Konzertes bei „Blues in the Barn“ in der Scheune des Hotels "La Quinta". Natürlich wollten die Blues-Fans aus Todtmoos und der Region bis hinein in die Schweiz den 54-Jährigen mit seiner markanten Stimme und seine geniale Band genießen.

So war es nicht verwunderlich, dass das Konzert rasch ausverkauft war, und viele Fans auf die Warteliste gesetzt werden mussten. Diejenigen, die Glück hatten und Karten erhielten, erlebten in familiärer Atmosphäre einen tollen Konzertabend.

Philipp Fankhauser begeisterte mit Balladen, die unter die Haut gingen. Rockige Songs, wie etwa „Lousiana Lover Man“, und Soulstücke mit wunderbar heraus gespielten Gitarrensoli liessen beim dankbaren Publikum keine Wünsche offen. Zwischen die Titel streute der Schweizer immer wieder kleine Erlebnisse bei seinen Konzerten, wie etwa beim San Remo Festival. Während des Konzertes lud er die Gäste ab und an zum Mitmachen ein und so sprang der Funke nach kurzer Zeit von der Bühne auf das Publikum über.

Fankhauser präsentierte in Todtmoos auch einige Titel aus seinem neuen, mittlerweile 15. Album „ I’ll Be Around“. Darin ist unter anderem der Song mit dem etwas außergewöhnlichen Namen „My dog and me“ zu hören. Diesen widmete Philipp Fankhauser an dem Abend kurzerhand der Organisatorin von „Blues in the Barn“, Angelika Coman. Diese nahm das musikalische Geschenk gerne an und bedankte sich bei den Gästen für ihr Interesse an der Konzertreihe anlässlich des Todtmooser Ortsjubiläums.

Viele der Gäste waren „Wiederholungstäter“ und waren bei allen drei Konzerten mit dabei. Angelika Coman dankte auch den fleißigen Helfern im Hintergrund: „Die Konzerte waren auf ganzer Linie erfolgreich; ich bin stolz, das wir so tolle Bands bekommen haben“, so Angelika Coman, die zusammen mit Yvonne Kolakowski den Event auf die Beine stellte. Auf die Frage, ob es im kommenden Jahr eine Neuauflage von „Blues in the Barn“ geben wird erklärte Angelika Coman: „Wir lassen die Zukunft mal offen“.