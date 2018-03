Todtmoos Komponist präsentiert mystische Klänge zum Todtmooser Jubiläum

Der bekannte Schopfheimer Komponist Markus Götz schrieb eigens für das 750-Jahr-Jubiläum von Todtmoos "Die Sage vom Todten Moos". Die Uraufführung des Stücks findet beim Osterkonzert der Trachtenkapelle am Ostersonntag statt.

Einen ganz besonderen musikalischen Beitrag leistet die Trachtenkapelle Todtmoos zum 750-jährigen Ortsjubiläum. Der Verein gab bei dem bekannten Komponisten und Arrangeur Markus Götz aus Schopfheim eine Symphonic Rock Ouverture mit dem Titel "Die Sage vom Todten Moos" in Auftrag. Das spannend und dynamisch aber auch mystisch in Moll geschriebene Stück erzählt die Geschichte von Todtmoos, unter anderem mit der Sage von der Erscheinung der Gottesmutter Maria.

Die Idee für diese Auftragskomposition kam aus den Reihen der aktiven Musiker des Vereins. Kurzerhand nahmen der Vorsitzende Matthias Mutter und Dirigent Martin Kaiser Kontakt zum Komponisten auf. Markus Götz war gleich begeistert und zeigte Interesse an der Umsetzung des Musikstückes. Götz las sich anhand der historischen Literatur in die Geschichte von Todtmoos ein: "Der Wunsch der Trachtenkapelle war ein Stück mit Rockelementen; zuerst dachte ich, das geht nicht", so Markus Götz. Schließlich glich die Geschichte von Todtmoos zu Anfang eher einem Horror-Szenario. Das Tal war damals ein giftiger Waldsumpf, dessen Dämpfe für Tier und Mensch schädlich waren.

Dem Komponisten gelang es jedoch, die verschiedenen Epochen der Entwicklung zum Wallfahrtsort in beeindruckender und verständlicher Weise umzusetzen. Götz wählte hierzu verschiedene musikalische Mittel, die auf den ersten Blick nicht zu einer mittelalterlichen Sage passen. Das Werk beinhaltet einen Mix aus barocken Formen, Kirchenmusik und Rhythmen aus dem Pop und Hardrock. Der Komponist versuchte daraus ein dramatisches Ganzes zu machen. Markus Götz beschreibt sein Werk kurz und prägnant: "Monumental, berührend und einmalig; so wie die Sage vom Todten Moos".

Seit einigen Wochen sind die Aktiven der Trachtenkapelle schon dabei, das Werk einzustudieren. Es wird beim Jubiläums-Osterkonzert "750 Jahre Todtmoos – 155 Jahre Trachtenkapelle Todtmoos" welturaufgeführt. Leider kann der Komponist aus terminlichen Gründen sein Werk am Ostersonntag in Todtmoos nicht selbst dirigieren.

Götz war jedoch kürzlich in einer Probe der Trachtenkapelle, um das Stück erstmals in "echter Besetzung" zu hören. Natürlich griff er auch zum Taktstock, um den Musikern die Feinheiten und Nuancen seiner Komposition näher zu bringen: "Das war für mich ein spannender Moment, das Stück erstmals von einem Blasorchester zu hören", zeigte sich Markus Götz beeindruckt. Eine gute Nachricht hatte der Komponist auch mitgebracht. Schon zwei Tage nach der Publikation bei seinem Musikverlag kamen die ersten Anfragen von Blasorchestern, die das Stück gerne spielen möchten. Zunächst jedoch wird die "Sage vom Todten Moos" von einem Studio-Orchester in Washington eingespielt.

Der Komponist

Markus Götz wurde 1973 in Schopfheim geboren. Götz studierte Musikwissenschaft, Geschichte und Philosophie in Freiburg. In Basel studierte er Schulmusik. Er besuchte viele Kompositionskurse, unter anderem beim bekannten Blasmusik-Arrangeur Jacob de Haan. Zu den erfolgreichsten Kompositionen von Markus Götz gehören "Adebars Reise" und "Silva Nigra". Seit 2013 dirigiert er den Musikverein Adelhausen. 2017 wurde Markus Götz zum Stadtkapellmeister von Zell im Wiesental ernannt. Götz zählt zu den gefragtesten Komponisten in Deutschland.