Todtmoos Klassische Töne in der Wehrawaldklinik

Klassische Töne in der Wehrawaldklinik

Der Pianist Vladimir Valdivia aus Peru begeisterte bei seinem Konzert in der Wehrawaldklinik mit Stücken von Chopin, Schubert und lateinamerikanischen Komponisten.

In musikalischer Hinsicht begann das Todtmooser Jubiläumsjahr verheißungsvoll, denn am Sonntag gab der aus Peru stammende Pianist Vladimir Valdivia ein gefeiertes Konzert in der Wehrawaldklinik. Sein Programm war zunächst der mitteleuropäischen Romantik gewidmet, der er Werke spanischer und lateinamerikanischer Komponisten gegenüberstellte.

Er präsentierte filigrane Miniaturen neben einigen auftrumpfenden Virtuosenstücken, vor allem aber überzeugte er durch seine subtile, jedes Detail ausleuchtende Charakterisierungskunst und einen kultivierten Anschlag, der dem Flügel einen wunderschönen singenden Ton entlockte. Dass seine Interpretationen eine Nuance "anders" wirkten als gewohnt, lag daran, dass die Wehrawald-Klinik über einen Bechstein-Flügel verfügt, dessen Ton wärmer und weicher klingt als derjenige der Steinways.

Valdivia begann den Vortragsreigen mit dem zweiten Satz aus Beethovens Pathétique-Sonate, den er ruhig, mit großer Intensität und schönem agogischen Spiel vorstellte. Auch in "Für Elise" wurde seine große Sensibilität unmittelbar deutlich, denn keine Phrase wirkte lediglich metronomisch präzise, vielmehr war jede kleine Begleitfigur bewusst gestaltet, und die Themen wirkten durch minimale Verzögerungen und Beschleunigungen äußerst lebendig. Und bei dem Moll-Teil fand er genau die richtige Balance, um einen Blick in musikalische Abgründe zu werfen, ohne den Rahmen eines Salon-Werks zu überdehnen.

In Schuberts Impromptu As-Dur spielte er das Eingangsthema mit Intensität und Emotionalität, die anschließenden Arpeggien erst perlend-elegant, bis er sie zu einem üppigen Klangbild steigerte. Wie ernst der Künstler jeden einzelnen Ton nahm, zeigte sich besonders in Chopins Nocturne Es-Dur, in dem er die ausgezierte Kantilene mit weichem Anschlag entfaltete und dem im Pianissimo verklingenden Schlusston lange zur Geltung brachte.

Im zweiten Teil zeigte er, wie spanische und südamerikanische Komponisten ihr folkloristisches Erbe mit der europäischen Kunstmusik verknüpften. Allen voran Isaac Albéniz, der in "Granada" einen impressionistischen Klangzauber entfaltete, wobei die Arpeggien der Gitarrenmusik nachempfunden waren. Von der peruanischen Komponistin Chabuca Granda stammte der elegante und liebenswürdige "Kreolische Walzer", von Enrique Granados die temperamentvolle "Romanza". Zum Abschluss präsentierte Valdivia mit großer Virtuosengeste Manuel de Fallas "Feuertanz", der im Prestissimo und einem regelrechten Klangrausch endete. Den begeisterten Beifall belohnte er mit Schumanns "Träumerei" und zwei eigenen Bearbeitungen peruanischer Volkslieder.