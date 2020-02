von Andreas Böhm

Wie unterschiedlich klingen eine Posaune, eine Trompete und ein Flügelhorn? Wie spiele ich richtig auf den Bongos oder auf dem Tamburin? Dies und noch vieles mehr haben die Kinder des Todtmooser Kindergartens Sankt Elisabeth vor Kurzem aus erster Hand erfahren. Im Rahmen der musikalischen Frühförderung stellten Jasmin Stoll und Andrea Malzacher, beides aktive Musikerinnen der Trachtenkapelle Todtmoos, den Kindern erstmals verschiedene Instrumente vor.

Frühförderung Sie ist die Grundlage der Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes. Weltweit belegen wissenschaftliche Studien, dass Musik die Entwicklung eines Kindes positiv fördert. Bei Kindern im Vorschulalter ist es besonders wichtig, dass sie spielerisch an die Musik herangeführt werden. Die Musikalische Frühförderung im Todtmooser Kindergarten findet einmal wöchentlich statt und dauert 45 Minuten.

Die Kleinen waren mit Eifer bei der Sache und durften selbst die unterschiedlichen Instrumente nach Herzenslust ausprobieren. Da wurde kräftig in die Posaune geblasen oder die Klarinette begutachtet. Auch die diversen Schlaginstrumente hatten es den Mädchen und Jungen angetan.

Ganz schön groß so ein Tenorhorn. Dieses und andere Instrumente konnten im Todtmooser Kindergarten ausprobiert werden. | Bild: Andreas Böhm

In leicht verständlicher Art erklärten Jasmin Stoll und Andrea Malzacher die Funktionsweise und den Einsatz der Instrumente. Das Projekt „Musikalische Frühförderung“ wurde von der Trachtenkapelle Todtmoos in Zusammenarbeit mit der Musikschule Waßmer aus Rickenbach im Jahr 2009 ins Leben gerufen. Sie soll den Kindern die Möglichkeit zur spielerischen Musikpädagogik bieten.

Jungmusiker werden gewonnen

Der Vorsitzende der Trachtenkapelle, Matthias Mutter sagte: „Bislang haben wir gute Erfahrungen gemacht. Wir konnten schon einige Jungmusiker aus diesem Projekt gewinnen und in die Trachtenkapelle integrieren.“ Bei Bedarf werden nach Mutters Auskunft die Kinder musikalisch bis zum Beginn einer Ausbildung ab dem dritten Schuljahr vom Verein begleitet.

Todtmoos Die Trachtenkapelle Todtmoos präsentiert bei ihrem Konzert in der Wallfahrtskirche Blasmusik mit getragenen Klängen Das könnte Sie auch interessieren

Im Alter ab etwa zehn Jahren besteht dann die Möglichkeit, ein Instrument zu erlernen. Die Ausbildung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Musikschule, mit externen Musiklehrern sowie mit einigen Ausbildern aus den eigenen Reihen der Trachtenkapelle. Derzeit befinden sich nach Informationen von Matthias Mutter sechs Jungmusiker in Ausbildung. Zwei weitere Jungmusiker werden beim bevorstehenden Jahreskonzert am Ostersonntag erstmals aktiv bei der Trachtenkapelle mitspielen. Ein neuer Ausbildungskurs soll nach Ostern angeboten werden. Weitere Informationen gibt es beim Vorsitzenden der Trachtenkapelle unter Telefon 07674/87 46 oder beim Dirigenten Martin Kaiser unter Telefon 07674/89 93.