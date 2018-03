Todtmoos Inge Müller ist stellvertretende Vorsitzende der Rentnergemeinschaft Todtmoos

Inge Müller wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden der Rentnergemeinschaft Todtmoos gewählt. Der Verein feiert 2019 sein 40-jähriges Bestehen.

Neuwahlen des Vorstandes und die Ehrung langjähriger Mitglieder standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Rentnergemeinschaft Todtmoos. Neu in den Vorstand gewählt wurde Inge Müller als stellvertretende Vorsitzende. Sie löst Waltraud Bühler ab. Der bisherige kommissarische Schriftführer Rudolf Faschian wurde offiziell bestätigt. Er tritt die Nachfolge von Thomas Kroll an. Ewald Klein bleibt Vorsitzender, ebenso Kassiererin Monika Fuchshofen. Maria Faschian und Luise Klein sind weiter als Beisitzer tätig. Die Versammlung beschloss, den Vorstand ab sofort für eine Amtszeit von zwei Jahren zu wählen.

Maria Faschian, und in Abwesenheit Helga Hertrich, wurden für zehnjährige Mitgliedschaft in der Rentnergemeinschaft geehrt. Im Tätigkeitsbericht ging Rudolf Faschian auf die zahlreichen Aktivitäten des vergangenen Jahres ein. Hierzu zählten Wanderungen in der Umgebung, Ausfahrten und gemütliche Hocks. Der Kassenbericht von Monika Fuchshofen wies einen positiven Kassenstand aus.

Der Versammlung wohnte als Ehrenmitglied der ehemalige Bundestagsabgeordnete Werner Dörflinger bei. Dörflinger erzählte über seine ersten Kontakte mit der Rentnergemeinschaft Todtmoos unter dem damaligen Vorsitzenden Kurt Büsges. Er munterte die Mitglieder auf, sich weiter aktiv am Dorfgeschehen zu beteiligen: "Es ist wichtig, mitten im Leben zu bleiben", so Dörflinger. Bürgermeister-Stellvertreter Jörg Oehler, der die Wahlleitung übernahm, dankte der Gemeinschaft für ihr Angebot für betagte Bürger in der Gemeinde. Aktivität im Alter sei wichtig, denn "wer rastet, der rostet", sagte Jörg Oehler.

Ewald Klein gab den anwesenden Mitgliedern bekannt, das die Rentnergemeinschaft Todtmoos im kommenden Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiert. Jeder solle sich Gedanken machen, wie dieser Anlass gestaltet werden könne, so Klein. Angeregt wurde auch die Suche nach neuen Mitgliedern, die bei der Rentnergemeinschaft herzlich willkommen sind.

Die Rentnergemeinschaft

Derzeit gehören der Rentnergemeinschaft Todtmoos 32 Mitglieder an. Gegründet wurde die Rentnergemeinschaft im Jahr 1979. Vorsitzender ist Ewald Klein. Kontakt unter der Telefonnummer 07674/329.