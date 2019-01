von Werner Probst

Mit einem Lächeln im Gesicht machte die Todtmooser Bürgermeisterin Janette Fuchs am Mittwochmorgen klar: „Wir sind gut gerüstet für das Schlittenhunderennen“. In dessen Rahmen wird nun auch die Deutsche Meisterschaft 2019 ausgetragen. Die Starter kommen aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Italien, Frankreich und Großbritannien. Beim Renngelände für das Schlittenhunderennen in Todtmoos Schwarzenbach waren alle Verantwortlichen vertreten, die sich um einen guten Festablauf kümmern.

Glück für Todtmoos

Nicht mit von der Partie war der „Wettergott“, doch er hatte bereits im Vorfeld bestes „Husky-Wetter“ verkündet. So wird in diesem Jahr auch Todtmoos davon profitieren, dass am letzten Wochenende in Bad Hindelang im Allgäu die Schneeverhältnisse schlecht waren und somit die geplante Deutsche Meisterschaft im Schlittenhundesport nicht stattfinden konnte. Sie wird nun in Todtmoos abgehalten.

Bürgermeisterin Janette Fuchs (vorne) freut sich mit den Verantwortlichen über die bisherigen Vorarbeiten für das Schlittenhunderennen am Wochenende. Bild: Werner Probst | Bild: Werner Probst

Bei der Lagebesprechung am Mittwoch mit allen Verantwortlichen wurde gleich klar, dass eingespielte erfahrene Teams für einen reibungslosen Ablauf sorgen werden. Wenn auch eine große Last auf dem Bauhof liegt, sind aber auch Firmen mit von der Partie und selbstverständlich zahlreiche Vereine. So wird auch diesmal der große Erfahrungswert zum Tragen kommen, denn bereits im Jahr 1975 wurde in Todtmoos das erste Schlittenhunderennen ausgetragen. Zu den bisherigen Höhepunkten der Schlittenhunderennen zählten sicherlich die Weltmeisterschaften, die 1994 und 2015 in Todtmoos stattfanden.

Teilnehmer aus ganz Europa

Mit mehr als 140 Musher und mehr als 1000 Hunden aus fast ganz Europa ist das Todtmooser Schlittenhunderennen besetzt. Bereits am Freitag beginnt ab 17 Uhr das Rahmenprogramm mit einer einstündigen Fackelwanderung von der Tourist-Information aus, hinauf zum Rennplatz in Schwarzenbach. Dort informiert der Schlittenhundesportverein die Gäste über die Besonderheiten dieser Sportart. Hier können dann Huskys aus der Nähe betrachtet werden.

Hautnah können ab diesem Wochenende Huskys beim Hunderennen erlebt werden. Bild: Anja Keller & Christian Nutto | Bild: BILD: ANJA KELLER & CHRISTIAN NUTTO

Der Rennbetrieb wird am Samstag um 9.30 Uhr beginnen. Etwa um 15 Uhr wird dann das letzte Gespann an den Start gehen. Mit dabei sind Gespanne mit zwei, vier, sechs und acht Hunden. Besonders beeindruckend für die Zuschauer dürfte die offene Klasse sein, wo fast unbegrenzt viele Hunde vor dem Schlitten sein dürfen. Am Sonntag beginnt um 9 Uhr der Start für die großen Gespanne. Gegen 14 Uhr wird das letzte Gespann an den Start gehen, ehe dann um 15 Uhr die Siegerehrung stattfinden wird.

Zum Rahmenprogramm gehört der Wintermarkt am Alten Kurpark, der am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet sein wird. Zum Unterhaltungsprogramm zählt am Samstagabend ab 20.30 Uhr im Kurhaus Wehratal ein Countryabend mit der Band „Southbound“.