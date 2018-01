Todtmoos Hinter Todtmoos liegt ein Jahr der großen Entscheidungen

Todtmoos verlässt 2017 die Ferienwelt Südschwarzwald und tritt in die Hochschwarzwald Tourismus GmbH ein. Das Zukunftsprojekt Todtmoos 2030 startet.

Das Jahr 2017 war im heilklimatischen Kurort Todtmoos geprägt von weitreichenden Entscheidungen in der Kommunalpolitik und von großen gesellschaftlichen und kirchlichen Ereignissen. Im Januar gab der Gemeinderat die Entscheidung bekannt, sich zum Jahresende von der Ferienwelt Südschwarzwald zu trennen und sich in Sachen Tourismus-Marketing neu zu orientieren. Anfang Juni entschied sich das Gremium für einen Beitritt zur Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG). Nach erfolgreichen Gesprächen mit Vertretern der HTG unterzeichnete Bürgermeisterin Janette Fuchs im November den Vertrag zur Aufnahme in die HTG. Im Vorfeld gab es Gegenwehr seitens einiger Gastronomen und Zimmervermieter zum Beitritt.

Im Mai fand die Auftaktveranstaltung für das Zukunftsprojekt Todtmoos 2030 statt. Im Laufe des Jahres wurde an der Ausarbeitung eines Leitbildes für Todtmoos gearbeitet. Der frühere Todtmooser Bürgermeister Wolfgang Heuschmid begleitete das Projekt. Ein konkretes Projekt wurde von den „Freunden für Todtmoos“ im Januar dem Gemeinderat vorgestellt. Hier ging es um den Bau einer spektakulären Hängebrücke über das Wehratal oberhalb des Ortsteils Berghütte. Bei einem Vor-Ort-Termin im September wurde das Vorhaben von Winfried Maier im Detail erläutert. Geplant sind neben der Hängebrücke als weitere Attraktionen ein Riesenhirsch und eine bewirtschaftete Almhütte am Rheintalblick. Als größte kommunale Baumaßnahme wurde das Sanierungsgebiet Vordertodtmoos III weiter vorangebracht.

Mit einem Paulinerfest feierten die Patres im Januar das 30-jährige Bestehen des Paulinerklosters in Todtmoos. Den Festgottesdienst gestaltete der ehemalige Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch mit. Im Rahmen des Patroziniums der Wallfahrtskirche im August stand das Jubiläum ebenfalls im Mittelpunkt. Den Feierlichkeiten wohnte der Kurienerzbischof Georg Gänswein bei.

Im Garten des Paulinerklosters wurde zur Erinnerung an das Jubiläum ein Gedenkkreuz eingeweiht. Im Herbst wurden die Kunstgegenstände der Kirchengemeinde neu erfasst. Die Pieta am Hochaltar der Wallfahrtskirche wurde abgehängt und von einer Restauratorin untersucht. Erstmals lud Bürgermeisterin Janette Fuchs zahlreiche Bürger zum Tag des Ehrenamtes ein. Die Freiwillige Feuerwehr freute sich über die Bestellung einer neuen Drehleiter. In ihrer Hauptversammlung im März wählten die Kameraden Benjamin Ernst zum neuen Kommandanten der Todtmooser Wehr. Im Mai wurde in der Wallfahrtskirche die Floriansmesse des Kreisfeuerwehrverbandes mit mehr als 400 Teilnehmern gefeiert.

Zahlreiche Bürger bereiteten in verschiedenen Arbeitsgruppen Aktionen zum bevorstehenden Ortsjubiläum 750 Jahre Todtmoos vor. Unter anderem wurden eine Theatergruppe und ein Jubiläums-Chor gebildet. „Handwerkerhof“ nannte sich eine kleine, aber feine Gewerbeschau, die von Aktives Todtmoos im Rahmen des Hamburger Fischmarkts organisiert wurde. Im Herbst wurde nach 23 Jahren der Bahnengolf-Sportverein aufgelöst.

Im März fand das Hornwochenende mit mehr als 80 Teilnehmern aus der Region statt. In der Hochburg des Schlittenhundesports verfolgten 12 000 Zuschauer spannende Rennen. Die höchste und tiefste Temperatur des Jahres lagen im Todtmooser Hochtal zeitlich relativ nahe beieinander. An der Wetterstation im Oberdorf wurden Ende Januar Minus 15 Grad gemessen. Ende Mai kletterte das Thermometer an einem Hitzetag auf für Todtmoos rekordverdächtige 30,4 Grad.