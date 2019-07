Todtmoos (abö) Am letzten Juliwochenende, 26. Juli und bis 28. Juli, ist wieder Fischmarkt-Zeit in Todtmoos. Bereits zum elften Mal gastieren die lautstarken Marktschreier von der Waterkant im heilklimatischen Kurort.

Die Hamburger Flaniermeile am Ufer der Elbe wieder für drei Tage wieder in den Schwarzwald verlegt. Von Einheimischen und Gästen aus der Region werden die stimmgewaltigen, humorvollen und sympathischen Marktschreier vom Hamburger Fischmarkt mit ihren gut gefüllten Lastwagen bereits sehnsüchtig erwartet. Die Veranstaltung steht auch in diesem Jahr wieder unter dem bezeichnenden Motto „Fischkopp trifft auf Lebküchler“.

Ab Freitag wird es im Todtmooser Ortszentrum deftig zur Sache gehen, genau so wie am Original-Schauplatz in der Hansestadt – mit zahlreichen fliegenden Händlern und natürlich mit den typischen Marktschreiern, die ihre Waren gnadenlos mit Witz und Charme unters Volk bringen möchten. Die Todtmooser City auf dem Apothekerplatz und in der Hauptstraße verwandelt sich dann in ein herrliches Eldorado für Schnäppchenjäger. Hautnah zu erleben sind Wurst-Herby, Nudel-Kiri, Aal- Hinnerk, Käse-Rudi und Co, die beim Anpreisen ihrer Ware nicht mit flotten Sprüchen geizen. Alleine schon die neckischen und manchmal bissigen Zwiegespräche zwischen etwa dem Nudelverkäufer und dem Fischanbieter sind einen Besuch auf dem Marktgelände wert. Manchmal sind die Gäste erstaunt, wenn sie persönlich und lautstark angesprochen werden und plötzlich selbst im Mittelpunkt des Geschehens stehen; sehr zur Freude der anderen Besucher.

In der gesamten Hauptstraße werden zahlreiche Verkaufsstände aufgebaut. Hier gibt es Haushaltswaren, Kleidung, Schmuck, Spielsachen, kurzum alles, was das Herz begehrt. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl der Fischmarktbesucher bestens gesorgt. Etliche Schlemmerbuden laden zur Stärkung ein.

Während des Erlebniswochenendes in der Todtmooser City unter dem rotweißen Leuchtturm mit dem schattigen Biergarten sind viele Aktivitäten seitens der Händler und dem örtlichen Verband „Aktives Todtmoos“ als Ausrichter des Events geplant. Die „Nachwuchs-Marktschreier“ unter den Gästen dürfen ihr Können, am besten lautstark und wortgewandt, unter Beweis stellen. Jeder Teilnehmer erhält als Dankeschön für seinen Einsatz eine gut gefüllte Fischmarkt-Tüte mit Leckereien für Zuhause. Am Marktsonntag lohnt es sich, früh aufzustehen.

Die Gäste von der Waterkant laden dann nämlich für eine halbe Stunde zum maritimen Frühstück mit leckeren Matjes von der Hand und Bier vom Fass ein; natürlich alles gratis! Das musikalische Rahmenprogramm organisiert einmal mehr der Verein „Aktives Todtmoos“ mit dem Vorsitzenden Karl Heinz Steidle. Zum schwungvollen Sound der bekannten Tanz- und Partyband „Top-Stars“ darf am Freitag- und Samstagabend kräftig gefeiert werden. „Aktives Todtmoos“ wartet auf der Festmeile auch in diesem Jahr mit einem eigenen Wein- und Sektstand auf, der zum Probieren auserlesener, köstlicher Tropfen verführen soll.

Programm