Todtmoos Gemeinschaft im Glaube: Jugendliche aus Polen leben zur Zeit im Kloster Todtmoos

Acht Jugendliche und ein Pater aus Polen wohnen auf Einladung der Paulinerpatres derzeit im Todtmooser Kloster. Sie nehmen am internationalen Taizé-Treffen in Basel teil, wo über 20 000 Jugendliche zum Gebet und Austausch zusammen kommen.

Die Gruppe mit Jugendseelsorger Pater Mathäus kommt aus der Pfarrei Wagrawiec in der Nähe von Posen. Pater Mathäus feierte vor einem Jahr seine Primiz in Todtmoos. Vor allem für die Jugendlichen im Alter von 17 bis 21 Jahren ist das gemeinsame Leben im Kloster ein ganz neue Erfahrung. Sie zeigen sich dankbar: „Wir schätzen die Gastfreundschaft der Patres. Sie haben uns königlich aufgenommen“.

Auch Todtmoos gefällt den jungen Christen sehr gut. Vor allem vom vielen Schnee und der tollen Landschaft sind sie begeistert. Die Gäste aus Polen suchen beim Taizé-Treffen vor allem den Kontakt zu anderen christlichen Gemeinschaften. Sie möchten ihre Erfahrung mit dem Glauben mit Jugendlichen aus anderen Ländern teilen und sich mehr mit Jesus verbinden. Auf die Frage, ob sie sich, ähnlich wie die Pauliner-Patres, vorstellen können, ihren Glauben zum Beruf oder zur Berufung zu machen, antworten die jungen Christen spontan: "Wir lassen uns überraschen; wir schließen das nicht aus."

Als bleibenden Eindruck ihres Aufenthaltes im Todtmooser Kloster und dem Einblick in das Klosterleben nehmen die Jugendlichen die Stärkung ihres Glaubens mit in die osteuropäische Heimat. Die jungen Gäste aus Polen feierten am gestrigen Freitag in der Wallfahrtskirche gemeinsam mit den Mönchen einen beeindruckenden Gottesdienst. Dieser wurde von Prior Pater David zweisprachig gehalten: „Die jungen Polen haben alle Deutsch gelernt, sind aber etwas schüchtern“, schmunzelt der Prior. Das Taizé-Kreuz als Symbol des Treffens wurde am Altar platziert und die Jugendlichen bereicherten den Gottesdienst mit gefühlvollen polnischen Liedern. Pater David zeigte sich sehr angetan von der Einstellung dieser jungen Christen zum Glauben: „Wenn ich die Jugendlichen im Kloster beobachte, merke ich, das sie ihren Glauben voller Überzeugung mit viel Freude leben“. Die Todtmooser Patres David, Lukas und Roman stammen allesamt aus Polen. Neu in Todtmoos ist die polnische Mesnerin Iwona Sandurska. Zu Gast im Schwarzwald ist derzeit Diakon Ignatius aus Kamerun. Der Pauliner-Orden übernahm die Pfarrei Todtmoos vor 30 Jahren. Inzwischen wurde eine Seelsorgeeinheit mit Bernau gebildet.