von Andreas Böhm

Die geplante Beratung über die Neufassung der Kurtaxensatzung im Todtmooser Gemeinderat wurde auf Antrag der Fraktion der Freien Wähler vertagt. Wie Fraktionssprecher Michael Schmitz in der Sitzung am Dienstagabend dem Gremium mitteilte, soll das Thema zunächst im erweiterten Tourismusausschuss beraten werden.

Diesem gehören neben ausgewählten Gemeinderäten auch die Mitglieder des Todtmooser Wirtevereins an: „Wir müssen uns alle an einen Tisch setzen und auch den Wirteverein mit ins Boot holen und anhören“, so Schmitz. Bezüglich der geplanten Änderungen in der Satzung sah dies Jörg Zimmermann (CDU) genauso: „Es besteht Diskussions- und Redebedarf“. Dies sei eine Angelegenheit für den erweiterten Tourismusausschuss. Gemeinderat Wolfgang Jehle von den Freien Wählern drängte darauf, den Ausschuss bereits im Januar einzuberufen. Wie Bürgermeisterin Janette Fuchs erklärte, wird der Ausschuss nun von Claudia Steinhardt von der Teamleitung der Hochschwarzwald Tourismus GmbH einberufen.