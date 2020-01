Wegen der Wetterverhältnisse hat die Gemeinde Todtmoos das für Samstag und Sonntag, 25./26. Januar, geplante Schlittenhunderennen abgesagt. Bisher sei der Schneefall komplett ausgeblieben.

„Die Wetterprognosen für die kommenden Tage sagen auch keine Schneefälle voraus“, erklärte die Gemeindeverwaltung Todtmoos. Huskys gibt es in Todtmoos dennoch zu sehen. Beim 1. Waldhaus Husky-Camp können Besucher in Todtmoos-Schwarzenbach am Samstag und Sonntag Schlittenhunde bestaunen und den Mushern beim Training zuschauen.

Auch die geplanten Rahmenveranstaltungen finden statt: Am Freitag, 24. Januar, wird es abends eine Fackelwanderung geben, am Samstagabend eine Alaska-Party in der „Schwarzwaldspitze“ mit der Gruppe El Paso. Ebenso das Husky-Fieber am Veranstaltungswochenende im Alten Kurpark.