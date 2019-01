von Andreas Böhm

Beim großen Guggenmusiktreffen des Gugge-Ensembles Todtmoos verwandelte sich die Wehratalhalle am Samstagabend in einen Hexenkessel der schrägen Töne. Mit dabei waren die Nuggi Spugger Basel, Güngelsuger Berau, Bäse-Ries-Fäger Harpolingen, Neon Röhrer St. Blasien und die Studähaaghüüler Brenden.

Die weiteste Anreise zum Guggenmusiktreffen in Todtmoos hatten die Nuggi Spugger aus Basel. | Bild: Andreas Böhm

Partymusik mit DJ Müller

Trotz heftigem Schneefall fanden alle den Weg nach Todtmoos, teils jedoch etwas verspätet. Dann gaben alle Gugger so richtig Vollgas. Die Stimmung bei den Partygästen stieg von Stunde zu Stunde.

Waren schon vor ihrem Auftritt gut drauf: drei Mädels der Güngelsuger aus Berau. | Bild: Andreas Böhm

Anfangs noch verhalten, feierten die Fans zu späterer Stunde ausgelassen. Die Guggenmusiken wurden kräftig angefeuert und spornte die Akteure natürlich zu Höchstleistungen an. Um die Stimmung in der Wehratalhalle zwischen den Auftritten hoch zu halten, legte DJ Müller in den Pausen aktuelle Partymusik auf.

Feiern bis nach Mitternacht

Die Mitglieder des gastgebenden Gugge-Ensembles mit Julian Schwinkendorf als Vorstand an der Spitze hatten gut zu tun, um die Gäste mit Speis und Trank zu versorgen. Bis weit nach Mitternacht vergnügten sich Fans und Gugger gleichermaßen und genossen die lockere Atmosphäre.

Mit Taktstock und großem Kopf: der musikalische Leiter der Nuggi Spugger aus Basel. | Bild: Andreas Böhm

Mit viel Ehrgeiz bei der Sache

Von Jahr zu Jahr werden zwischen den Guggenmusiken neue Kontakte geknüpft mit dem Ziel, zum einen oder anderen Guggenmusiktreffen eingeladen zu werden. So entsteht ein bunter Mix und die Veranstaltungen bleiben abwechslungsreich.

Die Studähaaghüüler aus Brenden machten den Auftakt beim Guggenmusiktreffen in Todtmoos. | Bild: Andreas Böhm

Auch das Gugge-Ensemble Todtmoos unter der musikalischen Leitung von Matthias Mutter ist während der närrischen Saison in der Region eine gern gehörte Formation. Ehrgeizig steigern die Guggenmusiken kontinuierlich ihre Leistung, nicht zuletzt deshalb, weil mittlerweile viele „Profis“ von Musikvereinen mitspielen. Doch unterm Strich steht natürlich der Spaß im Vordergrund, was bei den tollen Auftritten in Todtmoos einmal mehr zu spüren war.