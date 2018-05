Todtmoos Förderverein Heimatmuseum und Geschichte blickt auf ein arbeitsreiches Jahr zurück

Ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter den Aktiven des Fördervereins Heimatmuseum und Geschichte. Die Mitglieder wählen Elvira Reilly zur Schriftführerin und Michael Jourdan zum Kassierer.

Mit einem auf einigen Positionen veränderten Vorstand geht der Förderverein Heimatmuseum und Geschichte in die kommenden Jahre: In der Hauptversammlung am Samstag wurde Elvira Reilly zu Schriftführerin und Michael Jourdan zum Kassierer gewählt. Im vergangenen Jahr war eine leicht zurückgegangene Besucherzahl im Heimatmuseum zu verzeichnen. Beim Festumzug anlässlich des Ortsjubiläums wird sich der Förderverein mit vier Wagen beteiligen.

In der Vergangenheit wurde das Amt des Schriftführers kommissarisch von dem Vorsitzenden des Vereins Klaus Lange und Kassiererin Waltraut Schmidt wahrgenommen. Nun konnte das Amt mit Elvira Reilly neu besetzt werden. Neu im Vorstand sind ferner Kassierer Michael Jourdan, der Waltraut Schmidt ablöst sowie die beiden Beisitzer Sepp Kaiser und Florian Zimmermann. Der Vorsitzende Klaus Lange und sein Stellvertreter Felix Kahlert wurden wiedergewählt.

Ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter den Aktiven des Vereins. Neben den Diensten während der Öffnungszeiten des Museums wurden im November des vergangenen Jahres die Räume des Museums umgestaltet und einige Exponate entfernt. Viel Zeit nahm die zudem Erneuerung der Beschilderung in Anspruch. 115 Stunden waren die ehrenamtlichen Helfer im November im Einsatz. Zurückgegangen war im vergangenen Jahr die Besucherzahl, waren es 2016 noch knapp 2800 Besucher, kamen im vergangenen Jahr nur noch 2416 Personen ins Museum. Bei den zwölf Glasbläservorführungen wurden 697 Teilnehmer gezählt.

Was die Dienste im Museum betrifft, steht der Verein vor einem Problem: Es fehlen Helfer. Neue Aktive sind daher sehr willkommen. Die Aufgabe, den Gästen die Historie des Ortes und die Exponate näher zu bringen, sei interessant und spannend, sagte Kahlert. Falls sich keine Helfer finden sollten, wird man möglicherweise auf einen Öffnungtag verzichten müssen.

Bei dem Festumzug anlässlich des Ortsjubiläums wird der Heimatverein gleich mit vier Wagen – zwei Langholzwagen, einem Heuwagen und einem Handwerkerwagen, auf dem Schindeln und Kochlöffel hergestellt werden – und rund 50 der Zeit entsprechend ausgestatteten Umzugsteilnehmern mit von der Partie sein. Geplant ist, für die Kleidung und die Exponate, die beim Umzug zum EInsatz kommen, einen Fundus einzurichten und die Gegenstände künftig zu verleihen.

Weitere Aktivitäten in diesem Jahr sind die Teilnahme am Naturparkmarkt – angeboten werden sollen Backwaren aus dem Holzofen – sowie die Erneuerung der hoffnungslos überalterten Beleuchtung im Museum.

Bürgermeisterin Janette Fuchs lobte das Heimatmuseum als wunderschönen Ort der Begegnung und berichtete von durchweg positiven Rückmeldungen.

Dem Föderverein gehören derzeit 53 Mitglieder an, im vergangenen Jahr konnten neun neue Mitglieder begrüßt werden. Das Gebäude, in dem das Museum seinen Platz gefunden hat, wurde nach neuesten Erkenntnisse im Jahr 1810 errichtet

Öffnungszeiten: Mittwochs, Freitags und Sonntags von 14.30 bis 17.30 Uhr, ab Juni zusätzlich Dienstags von 14.30 bis 17.30 Uhr