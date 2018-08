von Andreas Böhm

Der Fachbereich Gesundheit des Vereins Aktives Todtmoos lädt vom 13. bis 17. August zur mittlerweile dritten Gesundheitswoche ein. Die Hauptorganisation liegt bei Enrico Beckmann. Die ganze Woche über wird ein vielfältiges Angebot an sportlichen Aktivitäten für alle Altersklassen angeboten. Fachvorträge zu unterschiedlichen Themen runden die Gesundheitswoche ab.

Wassergymnastik im Aquatreff

Von Montag bis Freitag ist jeweils um 8 Uhr am Pavillon im Alten Kurpark Treffpunkt zum Frühsport in unterschiedlichen Variationen. Im Freibad AquaTreff werden gelenkschonende Übungen und Entspannung im Wasser angeboten. Im Naturparkhotel „der Waldfrieden“ in Herrenschwand werden die Gäste in die Klangschalen-Entspannung eingeführt.

Geführte Mountainbiketouren

Im Hotel "Rössle" in Strick gibt es Wellness-Fußpflege und Fußmassage. Ganz neu im Programm ist das so genannte Wald-Baden im Höhenklima als natürliches Heilmittel. Unter der Regie des Skiclubs Todtmoos gibt es am Montag und Donnerstag geführte Mountainbiketouren für Geübte und auch für Jedermann.

Heilsame Kräfte von Kräutern und Edelsteinen

Die abendlichen Vortragsreihen finden im katholischen Pfarrzentrum statt. Nach einer Kräuterwanderung werden „wilde Leckereien“ selbst zubereitet. Ein Thema befasst sich mit der Heilkraft der Edelsteine, die man selbst am Wegrand finden kann. Zudem wird über die natürliche Behandlung von Kinderkrankheiten und über „Träume-mein Ratgeber“, referiert.

Enrico Beckmann liegt das Aufzeigen der großen Palette an Behandlungsmöglichkeiten in Todtmoos am Herzen. Dies war mit ein Grund, warum Beckmann die Gesundheitswoche ins Leben rief. Doch dem Physiotherapeuten geht es um viel mehr als nur die Behandlung von Krankheiten oder Beschwerden.

Im Bewusstsein für ein gesundes Leben

Es soll mit diesen ganz unterschiedlichen Angeboten auch ein allgemeines Bewusstsein für ein gesundes Leben geschaffen werden. Deshalb werden alle „Helfer“ auf diesem Gebiet im Rahmen der Gesundheitswoche zusammentreffen, sich präsentieren und austauschen.

Auch Vereine, Verbände und Privatpersonen engagieren sich, zum Teil ehrenamtlich, zum gesundheitlichen Wohl ihrer Mitbürger. Informationen zu Reservierungen und zum genauen Zeitplan der einzelnen Angebote gibt es bei der Touristinfo Todtmoos, Telefon 07674/906 00 und in der Physiotherapie-Praxis Enrico Beckmann Telefon 07674/92 49 24.

