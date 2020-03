von Christiane Sahli

Zufrieden mit ihren Hauptveranstaltungen im vergangenen Vereinsjahr, dem Winterdorf und dem Husky-Fieber, zeigten sich die Mitglieder des Vereins Todtmoos erleben in ihrer Hauptversammlung am Sonntag. Für die Zukunft werden weitere Aktionen ins Auge gefasst.Zum zweiten Mal hatte „Todtmoos erleben“ zum Winterdorf eingeladen. Zwischen 1000 und 1500 Besucher, mehr als im Jahr zuvor, waren gekommen. Und auch die Zahl der Aussteller war gestiegen, erstmals konnte man zudem Karussellfahrten anbieten. Alles in allem ein Grund, zufrieden zu sein. Als nicht ganz einfach erwies sich die Durchführung von Husky-Fieber, denn angesichts der Absage des Schlittenhunderennens drohten die Aussteller abzuspringen.

Aber dank der Unterstützung der Gemeinde konnten sie bei der Stange gehalten werden, 1000 bis 1200 Besucher waren letztendlich zu verzeichnen. Beim Osterpark und der Hornussen-Wallfahrt waren die Aktiven von „Todtmoos erleben“ mit von der Partie und bewirteten die Gäste. In nächster Zeit steht zunächst einmal die Mitwirkung bei der Bewirtung beim Osterpark an. Auch am Muttertagswochenende will man etwas auf die Beine stellen, angedacht ist eine Modeschau am Samstag vor dem Muttertag. Ein Markt am Muttertag selbst wurde von Seiten des Landratsamtes nicht genehmigt, als Alternative kämen unter Umständen Food-Trucks in Betracht.

Spanferkelessen und ein Markt als Ideen

Aber man denkt auch weiter. Aus den Reihen der Mitglieder wurden ein Schwarzwalddorf mit für die Region typischen Angeboten wie Glas- und Holzartikel, Schwarzwälder Schinken und Kirschtorte, ins Gespräch gebracht. Weitere Ideen sind ein Spanferkelessen und ein Markt, bei dem es um gesunde und nachhaltige Ernährung geht. Der Vorschlag eines Kettensägewettbewerbs, bei dem die Schnitzer mit Kettensägen Figuren schnitzen, die dann versteigert werden könnten, stieß nicht auf ungeteilte Zustimmung, da es, wie der Vorsitzende Ludger Hofschroer sagte, bereits eine ähnliche Veranstaltung in St. Blasien gibt. Er machte den Vorschlag, die vorgeschlagenen Veranstaltungen im Rahmen einer Nachhaltigkeitswoche zusammenzufassen und daraus eine, wie er schmunzelnd sagte, eine einzige Veranstaltung zu „schnitzen“. Die Umsetzung dieses Planes will man im kommenden Jahr in Angriff nehmen.

Derzeit zehn Aktive

Aus den Reihen der Mitglieder wurde eine verstärkte Mitgliederwerbung angemahnt, dem Verein gehören derzeit zehn Aktive an. Aber auch wenn es nicht gelingen sollte, Mitglieder zu gewinnen, so habe man doch zahlreiche Helfer im Hintergrund, die immer wieder zur Mithilfe bereit seien, so Hofschroer. Und durch Beständigkeit werde es gelingen, weitere Menschen von einer Mitgliedschaft zu überzeugen, zeigte er sich optimistisch. Bürgermeisterstellvertreter Jörg Oehler dankte für das Engagement des Vereins für Einheimische und Gäste. Er hob ferner die gute Zusammenarbeit von Todtmoos erleben mit den anderen Vereinen im Ort hervor.