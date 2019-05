Die Grünen sind die großen Gewinner bei der Europawahl in Todtmoos. Sie holen mit 22,1 Prozent mehr als doppelt so viele Stimmen wir 2014. Verluste erzielen CDU und SPD. Die AfD legt ebenfalls zu

Auch in Todtmoos haben die Grünen ihren bundesweiten Erfolg in Zuwächse ummünzen können: Die Partei holte 11,7 Prozentpunkte mehr Stimmen als noch vor fünf Jahren. In annähernd gleichem Umfang haben die beiden Volksparteien CDU und SPD verloren.