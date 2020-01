von Andreas Böhm

Wird es im Todtmooser Rathaus in naher Zukunft neben dem Gemeinderat ein Jugendparlament geben? Das kommt auf das Interesse der Todtmooser Jugend an, bei einer solchen Einrichtung mitzuwirken. Aus diesem Grund wird es am 18. März um 18.30 Uhr eine entsprechende Infoveranstaltung geben. Dies kündigte Gemeinderat Jörg Oehler von den Freien Wählern in der jüngsten Sitzung der Räte an. Angesprochen seien Jugendliche im Alter zwischen 14 und 22 Jahren: „Es ist wichtig, die Jugend mit ins Boot zu holen“, so Oehler. Würden sich die Jugendlichen bereits in der Gemeindepolitik engagieren, sei es später leichter, eventuell Kandidaten für den Gemeinderat zu finden.

Erste Schritte für Vorhaben

Deswegen müssten nun erste Schritte gemacht werden, erklärte Oehler. Er bat Bürgermeisterin Janette Fuchs darum, die Jugendlichen über das Vorhaben entsprechend zu informieren. Der Ort für die Infoveranstaltung wird noch bekannt gegeben. Die Initiative für ein Jugendparlament erfolgte auf Anregung der Freien Wähler. Diese hatten ein solches Anliegen bereits im Programm für den letzten Wahlkampf aufgenommen. Die Schriftführerin der Freien Wähler, Silke Kaiser, hatte sich des Themas schwerpunktmäßig angenommen.