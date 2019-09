von Christiane Sahli

Mit dem „Projekt 2030“ wollen die Freunde für Todtmoos auf eine nachhaltige touristische Entwicklung hinwirken. Ein Riesenhirsch ist der erste Teil des „Weges der Attraktionen“, zu dem auch die Hängebrücke über das Wehratal, ein Wanderweg, der Todtmoos von Süd nach Nord durchquert, und die Sonnenalm auf dem Glaserberg gehören.

Der Hirsch wurde in das bestehende Wanderwegenetz und den Schluchtensteig integriert. Die Idee für den Riesenhirsch entstand in Erinnerung an die erfolgreiche Gewerbeschau im Jahr 2014. Diese hatten einen Hirsch als Logo und so wurde die Idee, einen Riesenhirsch weithin sichtbar im Wehratal zu platzieren, geboren.

Aber zwischen Idee und Realisierung verging eine lange Zeit, die beiden für das Projekt Hauptverantwortlichen Winfried Maier und Christian Zumkeller, hatten die Hoffnung schon fast aufgegeben. Aber nur fast, denn letztendlich ließ sich das Projekt nach vielen Schwierigkeiten doch verwirklichen. Und nun hat der zwölf Meter hohe und zehn Meter lange Hirsch aus sechs Millimeter dicken Cortenstahlplatten seinen Platz am Rappenfelsen gefunden.

Am Samstag steht nun die Einweihung des Riesenhirsches an. Um 12.30 Uhr beginnt eine Wanderung, Treffpunkt ist bei der Volksbank Rhein Wehra. Winfried Maier wird kurz den Wanderstern im Alten Kurpark erläutern, bevor man sich mit Wanderführerin Doris Strittmatter auf den Weg macht. An der Sonnenalm ist eine Rast geplant, bei der auch Erfrischungen gereicht werden. Weiter geht es zu dem geplanten Standort der Hängebrücke, wo Winfried Maier das Projekt erläutern wird. An der Kreuzung Klaffenbach können müde Wanderer die Wanderung abbrechen, sie werden nach Todtmoos-Au gebracht. Die Ankunft der Wanderer beim Hirsch ist für 15.45 Uhr geplant.

Diejenigen, die nicht an der Wanderung teilnehmen möchten, treffen sich um 15.30 Uhr am Gasthaus „Amboss“ in Au. Von dort aus geht es mit Christian Zumkeller gemeinsam zum Riesenhirsch. Wer sich den Fußweg nicht zutraut, kann den Fahrdienst in Anspruch nehmen. Der Weg kann auch individuell gegangen werden.

Am Ort des Geschehens wird es eine Verpflegung durch die Rabenschluchtteufel geben. Um 16 Uhr beginnt der eigentliche Festakt mit Begrüßung durch Winfried Maier, der Segnung durch Pater Roman und einer Ansprache von Bürgermeisterin Janette Fuchs sowie der Sekttaufe. In diesem Rahmen werden auch die Plaketten für die Sponsoren, ohne die die Realisierung des Projektes nicht möglich gewesen wäre, übergeben. Musikalisch wird der Einweihungsfeier von Jagdhornbläser umrahmt.