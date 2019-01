von Susanne Heiss

Es ist die perfekte Harmonie von Mensch und Tier, die das Rennen der Musher entscheidet. Vom 25. bis 27. Januar findet in Todtmoos das Internationale Schlittenhunderennen statt. Erwartet werden über 100 Teams mit rund 600 Schlittenhunden. Beeindruckend für die Zuschauer dürfte die Königsklasse mit den großen Gespannen sein. Erstmalig steht auch ein Snow-Cani-Cross auf dem Programm – Laufen mit einem Hund an der Leine. Ein Kinderrennen findet am Samstagnachmittag statt.

Wenn am Samstag und Sonntag die Teams aus ganz Europa antreten, sind laut die Rufe der Musher und das Gebell der Huskies zu hören. Die Starts für die 5 bis 21 Kilometer langen Sprintstrecken erfolgen zwischen 9 und 15 Uhr. Gespanne mit zwei, vier, sechs und acht Hunden treten an, sowie offene und reinrassige Teams. Das Cross-Laufen mit einem Hund wird erstmalig gewertet. Start und Zielplatz ist der Ortsteil Schwarzenbach.

Wenn das Wetter mitspielt, jagen die Schlittenhundegespannne bis zu 30 Stundenkilometern über den Trail. | Bild: Anja Keller & Christian Nutto

Für Zuschauer gibt es ein spannendes Rahmenprogramm: Huskies sind nicht nur gute Schlittenhunde und treue Gefährten, sie lassen sich auch aus der Nähe betrachten und streicheln. Ab Freitag, 17 Uhr, ist dies an allen Tagen von 9 bis 20 Uhr möglich. Zur Eröffnung startet eine Fackelwanderung um 17 Uhr bei der Tourist-Information, diese führt hinauf zum Rennplatz.

Selbsterfahrung für Besucher

Interessierte können sich samstags und sonntags auch selbst in den Schlitten setzen: Fürs Trekking mit Huskytouren Hochschwarzwald braucht es nur gutes Schuhwerk sowie einen Bauchgurt, der gestellt wird. Der Sportverein SSBW informiert am Freitag- und Samstagabend über den Schlittenhundesport. An den gleichen Tagen laden zahlreiche Anbieter auf dem Wintermarkt Husky-Fieber im Alten Kurpark zum vergnüglichen Bummel ein. Wer Lust auf Party hat, besucht in typischer Musher-Manier samstags den Countryabend mit der Band Southbound ab 20.30 Uhr.

Im Festzelt am Start und Ziel im Ortsteil Schwarzenbach wird durchgängig für die Verköstigung gesorgt und verschiedene Stände mit kulinarischen Schwarzwald-Spezialitäten oder Hundesportausrüstungen laden zum Besuch. Shuttlebusse verkehren an beiden Renntagen ab 8.30 Uhr zwischen dem Ort und dem Rennplatz.

Die Huskys gehen am letzten Januar-Wochenende in Todtmoos beim Schlittenhunderennen an den Start. | Bild: unbekannt

Das Schlittenhunderennen in Todtmoos ist seit Jahrzehnten weit über deutsche Grenzen hinaus bekannt. Erstmalig traten 25 Musher im Jahr 1975 zu einem Rennen an. 1994 und 2015 fanden hier sogar die Weltmeisterschaften statt. Dieses Jahr fließen Wertungspunkte in die anschließende WM ab 30. Januar im französischen Bessans. Veranstaltet wird das Winter-Event vom Schlittenhunde-Sportverein Baden-Württemberg (SSBW) und der Gemeinde Todtmoos.