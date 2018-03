Todtmoos Earl Thomas & The Royal Guard rocken die Scheune des Hotels La Quinta in Todtmoos

Fetziger Blues in urigem Ambiente gab es am Sonntag in der Scheune des Hotel La Quinta anlässlich des 750-Jahr-Jubiläums von Todtmoos zu hören. Earl Thomas & The Royal Guard sorgten mit rockigen Songs aber auch gefühlvollen Liedern für eine super Stimmung.

Mit einem mitreißenden Konzert machte Earl Thomas & The Royal Guard am Sonntag den Auftakt zur Konzertreihe "Blues in the Barn" in der Scheune des Hotel La Quinta anlässlich des Todtmooser Ortsjubiläums. Die Zuhörer des ausverkauften Konzertes zeigten sich begeistert von der genialen Stimme des Bluesers aus Kalifornien. Der tolle Bühnenauftritt von Earl Thomas tat ein Übriges und die Fans unterstützten den Künstler und seine Band mit Wippen und rhythmischem Klatschen. Es machte Earl Thomas sichtlich Spaß, im rustikalen Ambiente der Scheune seine Songs im Stil von Blues, Rock und Soul zu präsentieren: „Wir sind heute hier, um als Erste den Blues in the Barn zu singen, that’s wonderful“, zeigte sich Earl Thomas begeistert über die Premiere.

Besonders die gefühlvollen Blues-Balladen gingen dem Publikum so richtig unter die Haut und sorgten für das berühmte Gänsehaut-Feeling. Earl Thomas überzeugte aber auch mit rockigen Nummern. In der Scheune präsentierte er Lieder wie „What about me“ und „Tennessee Whiskey“. Auch eine Premiere von ihm gab’s in Todtmoos zu hören. Earl Thomas gab eine Kostprobe seines neuen Songs „Dance“, der erst im kommenden Jahr offiziell vorgestellt werden soll. Bei „Let me be your Car“ rockte der Sänger, unterstützt von fetzigen Gitarrenriffs, die Bühne und der Funke sprang sofort aufs Publikum über.

Die Organisatoren Angelika Coman und Yvonne Kolakowski wurden von Earl Thomas zum Schluss des Konzertes kurzerhand auf die Bühne geholt. Der Künstler bedankte sich bei den Beiden für ihr Engagement. Für das Wohlergehen der Gäste am Rande des Konzertes hatten sich die „Macher“ von "Blues in the Barn" so einiges einfallen lassen. Im beheizten Zelt gab es erlesene Speisen und Getränke. Der Whiskey passend zum Blues fehlte ebenso wenig wie kulinarische Genüsse in Form von „Schwarzwald-Tapas“. Die Konzertreihe "Blues in the Barn" wird am 22. April mit einem Auftritt der Bluesstars Mississippi Heat aus Chicago fortgeführt. Den Abschluss macht am 6. Mai Philipp Fankhauser aus der Schweiz.

Weitere Infos im Internet: http://www.blues-la-quinta.de