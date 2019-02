von sk

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch gegen 9.20 Uhr auf der L 151 zwischen Herrischried und Todtmoos. Ein VW-Fahrer kam in einer Rechtskurve oberhalb von Todtmoos aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er seitlich in einen entgegenkommenden Mercedes Sprinter. Bei dem Zusammenstoß wurde der VW-Fahrer, wie auch der Fahrer und Beifahrer im Sprinter leicht verletzt. Zwei Personen wurden mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von rund 17.000 Euro.