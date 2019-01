Dietmar Haß hat zum Jahreswechsel seinen Hut als stellvertretender Leiter der Tourist-Information Todtmoos genommen. Die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) erklärte am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung, Haß sei seit 1. Januar nicht mehr bei ihr beschäftigt. In beiderseitigem Einverständnis hätten sich er und die HTG in Absprache mit der Gemeinde Todtmoos zum Jahresende getrennt, so HTG-Sprecher Herbert Kreuz. "Das Verfahren zur Nachbesetzung ist im Gange, eine Entscheidung können wir noch nicht vermelden." Claudia Steinhardt bleibe Regionalleiterin für die Tourist-Informationen Todtmoos und Todtnau.

Seit 2016 in Todtmoos

Nachdem die Gemeinde Todtmoos den Vertrag mit Kathrin Faschian über 2015 hinaus nicht mehr verlängert hatte, übernahm der Diplom-Fremdenverkehrsgeograf Haß zum 1. Februar 2016 die Leitung der Tourist-Information in dem heilklimatischen Kurort. Zuvor war er in Scheidegg im Allgäu, in Enzklösterle im Nordschwarzwald, in Bad Hönningen bei Bonn und auf Rügen tätig. Er könne sich gut vorstellen, deutlich länger in Todtmoos zu bleiben, hatte Haß vor noch nicht einmal drei Jahren zur Beginn seiner Tätigkeit erklärt.

Weniger Übernachtungen

Auch Haß gelang es als Leiter der Tourist-Information nicht, den massiven Rückgang der Übernachtungszahlen in Todtmoos aufzuhalten oder gar umzukehren. Wurden 2012 noch 245.000 Übernachtungen gezählt, so waren es 2017 nur noch 182.000 – ein Viertel weniger. Haß hatte auch den von Bürgermeisterin Janette Fuchs und vom Gemeinderat für den Jahreswechsel 2017/18 beschlossenen Übergang der größten Fremdenverkehrsgemeinde im Landkreis Waldshut von der Ferienwelt Südschwarzwald zum konkurrierenden Fremdenverkehrsverband Hochschwarzwald Tourismus GmbH zu managen.

Claudia Steinhardt leitet die Tourist-Information Todtmoos zusammen mit der in Todtnau. | Bild: Hochschwarzwald Tourismus Gmbh

Die Integration der bisher selbständigen Tourist-Info Todtmoos in die HTG werde erst Ende 2019 vollständig abgeschlossen sein, erklärte Haß im November 2017 kurz vor dem Beitritt zur HTG. Umso überraschender kam im August 2018 die Mitteilung der HTG, dass die Hotelfachfrau und Tourismusfachwirtin Claudia Steinhardt künftig als Regionalmanagerin zusammen mit der Tourist-Info Todtnau auch die in Todtmoos leiten werde.