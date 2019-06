von Andreas Böhm

Schon seit mehr als 300 Jahren pilgern Wallfahrer am Montag nach Christi Himmefahrt von Hornussen in der Schweiz nach Todtmoos – das nächste Mal wieder am heutigen 3. Juni. Um 4 Uhr morgens startet ein Bus in Todtmoos, der nach Hornussen fährt, damit die Todtmooser Pilger gemeinsam mit den Wallfahrern aus dem Fricktal zum Gnadenbild von Maria von Todtmoos pilgern können.

Pilgern: Ingrid Zumkeller (links) und Andrea Schlageter aus Todtmoos nehmen jedes Jahr an der Wallfahrt von Hornussen (Schweiz) nach Todtmoos teil. Bild: Andreas Böhm

Ingrid Zumkeller und Andrea Schlageter aus Todtmoos nehmen schon viele Jahre an der Wallfahrt teil. Die beiden Frauen nehmen aus ganz unterschiedlichen Anliegen Jahr für Jahr den anstrengenden, 42 Kilometer langen Fußmarsch vom Fricktal in den Schwarzwald auf sich. „Jeder Pilger hat seine persönlichen Beweggründe zum Mitlaufen“, erklärt Andrea Schlageter. Sie sei jedes Mal „total ergriffen“ und freue sich jedes Jahr aufs Neue auf die größte Fußwallfahrt zum Marienheiligtum auf dem Kirchberg.

Pilger kämpfen mit Schnee oder der Hitze

Dabei haben die Pilger oft mit ganz unterschiedlichen Bedingungen zu kämpfen. „Wir gehen bei Wind und Wetter. Mal hatten wir Schnee und es war bitterkalt. Es gab aber auch schon große Hitze“, erzählt Ingrid Zumkeller. Die Pilgerin weiter: „Die Ankunft in der Wallfahrtskirche mit dem Spiel von Orgel und Trompete ist für mich der schönste Moment.“ Andrea Schlageter ergänzt: „Man ist total ergriffen.“

Die Wallfahrt beginnt mit einer Heiligen Messe um 5 Uhr in Hornussen. Bevor der Fußmarsch beginnt, gibt es im Pfarrhaus noch eine Stärkung. Mit dabei hat jeder Pilger einen Rucksack, in dem er symbolisch auch die Sorgen und Gedanken mit sich trägt, erklärt Andrea Schlageter. Sie nimmt seit 1999 an der Wallfahrt teil. Nach dem Grenzübertritt in Laufenburg gesellen sich noch weitere Wallfahrer hinzu, bevor es hinauf geht auf die Höhen des Hotzenwaldes. Trotz zunehmendem Verkehr wird der alte Traditionsweg nach Todtmoos beibehalten. Mit Ordnern wird der Pilgerzug abgesichert.

Wohltuend: Eine Wohltat für die Wallfahrer ist die Fußwaschung, die seit einigen Jahren von Aktives Todtmoos angeboten wird. Bild: Andreas Böhm

„Es hat noch keine Unfälle gegeben“, sagt Ingrid Zumkeller, die seit 2001 mitpilgert. Durch Zurufe und Handzeichen verständigen sich die Ordner und der Pilgerführer. Während des Fußmarsches wird in Zweierreihen nonstop der Rosenkranz gebetet. Auf besonders steilen Abschnitten gibt es den sogenannten Freigang, bei dem auch das Reden untereinander erlaubt ist. Eine längere Mittagspause wird in Segeten eingelegt, um wieder Kraft zu tanken. Und noch einen ganz besonderen Stopp gibt es: Nach Hottingen verweilt die Pilgerschar zum sogenannten Schnapshalt. Dann macht der Flachmann die Runde und es gibt neue Energie in Form von Traubenzucker.

Kurz vor dem Ortseingang von Todtmoos, am Sportplatz, halten die Pilger inne und beten für die verstorbenen, ehemaligen Wallfahrer. Mit Kreuz und Fahnen werden sie dann von den Todtmooser Patres hinauf zur Wallfahrtskirche geleitet. Aus Todtmoos nehmen regelmäßig etwa zehn Pilger an der traditionsreichen Wallfahrt teil. Einige von ihnen laufen auch wieder zurück in das Fricktal. Im Laufe der Jahre haben sich unter den Pilgern Freundschaften entwickelt: „Man trifft sich auch mal unterm Jahr“, berichtet Andrea Schlageter erfreut. Die beiden Todtmooserinnen sehen aktuell einen Trend zum Pilgern und sind auch in diesem Jahr wieder mit dabei.