von Andreas Böhm

Auf ein musikalisch erfolgreiches Jahr mit vielen Auftritten blickte die Trachtenkapelle Todtmoos bei ihrer Hauptversammlung im „Bürgerstüble“ zurück. Ein besonderes Lob erhielt Lucia Kaiser. Die 17-jährige Klarinettistin der Trachtenkapelle bestand die Prüfung zum fachpraktischen Musikabitur am Scheffelgymnasium in Bad Säckingen mit der höchsten Punktzahl.

In ihrem Tätigkeitsbericht ließ Jasmin Stoll das vergangene Jahr nochmals Revue passieren. Zu den musikalischen Höhepunkten zählten das Jahreskonzert am Ostersonntag sowie das zweite „Konzert in der Kirche“. Auch in der Region war die Trachtenkapelle präsent, etwa beim Dorffest in Grafenhausen oder beim Zwiebelfest in Burkheim.

Der Verein Die Trachtenkapelle Todtmoos 1863 hat aktuell 43 aktive Mitglieder und 19 Ehrenmitglieder. Das Durchschnittsalter der aktiven Musiker beträgt 31 Jahre. Kontakt: Tel.: 07674/92 21 91. Infos im Internet (www.trachtenkapelle-todtmoos.de).

Der Bericht des Dirigenten Martin Kaiser fiel positiv aus. „Unsere Auftritte kamen beim Publikum sehr gut an.“ Sein Ziel sei es, das musikalische Niveau der oberen Mittelstufe zu halten, erklärte der Dirigent. „Ihr seid eine super Truppe und es macht richtig Spaß!“ Der Dirigent regte an, die vom Blasmusikverband angebotenen Kurse und Lehrgänge zu nutzen. Mit dem durchschnittlichen Probenbesuch von 81 Prozent zeigte er sich zufrieden. Die fleißigsten Probenbesucher erhielten ein Präsent. Mit einem Geschenk bedacht wurden auch die 10 Ausbilder des Vereins. Der Vorsitzende Matthias Mutter informierte darüber, dass sich derzeit sechs Jungmusiker in Ausbildung befinden. Zudem nehmen sieben Kinder an der musikalischen Frühförderung im Kindergarten teil. Nach Ostern soll wieder eine neue Ausbildungsstaffel starten.

Andrea Stoll-Kiefer konnte einen ausgeglichenen Kassenstand vermelden. Die größten Posten auf der Ausgabenseite waren die Anschaffung von Trachten, Instrumenten und Noten. Matthias Mutter kritisierte in der Versammlung die seiner Meinung nach zu hohen Gebühren für die Nutzung der Wehratalhalle für zusätzliche Proben. Die Gemeinde verlangt 50 Euro pro Probe: „Aus unserer Sicht ist das völlig übertrieben!“ Mutter gab bekannt, dass sich der Verein anlässlich seines 160-jährigen Jubiläums im Jahr 2023 für das Bezirksmusikfest bewerben werde. Bürgermeisterstellvertreter Jörg Zimmermann lobte die Arbeit des Vereins: „Die Trachtenkapelle ist eine verlässliche Größe innerhalb der Gemeinde.“ Die Teamleiterin der Tourist-Info, Julika Schmidle, dankte den Aktiven ebenfalls für ihr Engagement.