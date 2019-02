von Andreas Böhm

Große und kleine Missgeschicke aus der Todtmooser Bürgerschaft und das turbulente Geschehen auf der Bühne der Weltpolitik finden in der neuen Ausgabe der Todtmooser Narrezitig ihren Platz. Mit spitzer Feder, humorvoll aufbereitet und oft zum Nachdenken anregend, hat die Autorin Erika Buhr ihre Gedanken in Reime gefasst. Vielr Geschehnisse hat sie zusammen mit ihrer Tochter Gudrun Wasmer, Präsidentin der Narrenzunft, im Laufe des Jahres gesammelt.

Im Rückblick „Dies und Jenes“ bekommt nicht nur US-Präsident Donald Trump gehörig sein Fett weg. Auch die deutsche Politik wird kritisch beleuchtet. Angesichts von Naturkatastrophen und menschlichem Leid zieht Erika Buhr Bilanz: „Wenn wir in die Welt schauen, müssen wir sagen: ‚Es geht uns echt gut’.“ Gerade die kleinen menschlichen Geschichten sind es, die bei der Lektüre zum Schmunzeln anregen. Ein Beispiel: Marielle entsorgt ihre Bananenschale im gelben Sack. Die Mama fragt: „Warum?“ Die clevere Antwort: „Natürlich weil sie gelb ist!“

Familienprojekt

Wie es sich für eine Heimatdichterin gehört, hat Erika Buhr viele Verse in Mundart verfasst. Für die Gestaltung zeichnete Gudrun Wasmer verantwortlich. Den Druck übernahm Emil Buhr. Bei der offiziellen Übergabe in den Privatgemächern der Narrenpräsidentin an die Vertreter der Zünfte bedankte sich seitens der Gemeinde Bürgermeisterstellvertreter Jörg Oehler bei den Machern für ihre Arbeit: „Das Lesen wird sicher ein Genuss werden“, so Oehler.