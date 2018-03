Todtmoos Die Hornwoche in Todtmoos genießt ungebrochene Beliebtheit

84 Teilnehmer vertiefen bei der Hornwoche in Todtmoos ihre Kenntnisse am Instrument. Zwei Konzerte am Wochenende sind der krönende Abschluss.

Wieder einmal hallt Todtmoos wider vom sonoren Klang gekonnt intonierter Hörner. 84 Teilnehmer sind angereist zu den inzwischen traditionellen Hornkursen, die am Samstag und Sonntag mit jeweils einem großen Konzert abgeschlossen werden. Zuvor werden die Teilnehmer, die meisten sind im Alter zwischen neun und 17 Jahren, in neun Gruppen sowie zwei Meisterklassen unterrichtet und auf die Abschlusskonzerte vorbereitet. Unter anderem stehen den Organisatoren die gesamten Räume der Grund- und Hauptschule zur Verfügung – ein Ausdruck der Verbundenheit seitens der Gemeinde.

„Wie immer gibt es auch in diesem Jahr einige spannende Umstände einzukalkulieren“, weiß die unermüdliche Hauptorganisatorin dieser Großveranstaltung, Johanna Birth, zu berichten. Einer davon ist die Kommunikation mit neuen Ansprechpartnern im Hotel und innerhalb der Gemeinde, ein anderer der Schock, dass Sigrid Schmalz, die geniale Klavierbegleiterin aus Potsdam, die alle gängigen Werke für Horn aus dem Effeff kennt, beinahe krankheitshalber ausgefallen wäre und erst in allerletzter Sekunde die frohe Botschaft senden konnte, dass es ihr besser gehe und sie auf dem Weg sei. Neben ihr wird sich Stephanie Berger aus Wehr in diesem Jahr als neue Klavierbegleiterin vorstellen.

Einige neue Lehrer sind in diesem Jahr ebenfalls wieder dabei, etwa Peter Bühl, ein alter Bekannter des künstlerischen Leiters Julian Gibbons aus Karlsruhe, oder Thomas Klupsch, Nachfolger von Jürgen Runge an der Musikschule Potsdam. Allerdings lässt es sich auch Runge nicht nehmen, immer wieder mit nach Todtmoos zu kommen, bezeichnet er die Gemeinde doch als „Ort, an dem die Freude an der Musik und speziell am Horn in idealer Weise gepflegt und weitergetragen wird“.

Besonders glücklich sind die 14-jährige Jule aus Lahr und ihre Freundin Apolonia, die sich eigens wegen Froydis Ree Wekre aus Oslo schon mehrfach für eine der Meisterklassen angemeldet hatten und zweimal mit einem anderen Lehrer vorliebnehmen mussten, da die Hornprofessorin krankheitshalber hatte absagen müssen. Diesmal nun hat es geklappt, sie sind unter den neun Meisterschülern ihrer Gruppe. Die andere Meisterklasse wird wieder von Mischa Greull aus Zürich geleitet.

Zum elften Mal in Folge ist Salome Barth aus Schwörstadt bei der Hornwoche. Sie kann beim Aufenthalt in Todtmoos ihren 17. Geburtstag feiern. „An dieser Kontinuität sieht man, wie extrem motiviert die Teilnehmer sind“, erklärt Johanna Birth. Sie fügt hinzu, dass alle auch immer äußerst gut vorbereitet seien, sodass die Lehrer in den Einzel- und Gruppenstunden gezielt an Details feilen könnten, wie etwa an der Intensität des Tons oder am musikalischen Ausdruck. Jeder Lehrer unterrichtet seine Schüler sowohl einzeln als auch in der Gruppe, die Gruppenproben werden zudem von Julian Gibbons unterstützt, der auch diesmal wieder das große Gesamtensemble leiten wird.

Ebenfalls zur guten Tradition geworden sind die beiden Abschlusskonzerte, das eine am Samstagabend in der Klinik Wehrawald, wo die Teilnehmer auch solistisch zu hören sein werden, das andere am Sonntag in der großen Halle. Dort treten alle Gruppen auf, wobei in diesem Jahr der Konzertbeginn zugunsten einer stressfreieren Abreise mancher Teilnehmer auf 11.30 Uhr vorverlegt wurde.