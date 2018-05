Todtmoos Die Fußwaschung des Vereins Aktives Todtmoos am Ziel der Hornussen-Wallfahrt ist eine Wohltat für müde Wanderer

Die Fußwaschung für Hornussen-Wallfahrer bietet der Verein Aktives Todtmoos bereits zum zehnten Mal an. Die Pilger aus der Schweiz bekommen dabei auch noch eine Massage an Füßen und Beinen.

Schon zur Tradition geworden ist die Fußwaschung anlässlich der berühmten Hornusser Wallfahrt jeweils am Montag vor Pfingsten. In diesem Jahr wird unter der Regie von Aktives Todtmoos diese Aktion bereits zum zehnten Mal angeboten. Zum runden Geburtstag haben sich die 18 Akteure deshalb ein eigenes T-Shirt zugelegt.

Die Oberteile wurden von Gudrun Wasmer entworfen und von Emil Buhr bedruckt. Große Banner am Aufgang zur Wallfahrtskirche sollen in diesem Jahr die Pilger aus der Schweiz auf dieses Angebot aufmerksam machen. Das wohltuende Zeremoniell hat sich jedoch in Pilgerkreisen schon längst herumgesprochen. Jahr für Jahr nach dem Wallfahrtsgottesdienst finden sich etwa 50 der rund 200 Pilger aus dem Fricktal hinter der Kirche ein, um sich ihre vom 40 Kilometer langen Fußmarsch geschundenen Füße pflegen zu lassen.

Federführend bei der Fußwaschung ist Marietta Baumgartner, die in Todtmoos eine Massagepraxis betreibt. Nach einem entspannenden Fußbad werden die Pilger mit einer wohltuenden Massage von Füßen und Beinen verwöhnt: „Wir freuen uns jedes Jahr darauf, den Wallfahrern etwa Gutes tun zu können“, sagt Leni Faschian von Aktives Todtmoos. Das Angebot kommt gut an; viele Pilger warten schon darauf, Platz zu nehmen und die Füße ins Wasser zu tauchen. Nebenbei entwickeln sich auch nette, zwanglose Gespräche zwischen den Helfern und den Gläubigen. Hier wurden schon viele interessante Geschichten ausgetauscht.

Vor zehn Jahren machte sich der Vorstand des Vereins Aktives Todtmoos Gedanken über neue Angebote. Was zunächst als absurde Idee im Raum stand, wie es Leni Faschian formulierte, wurde schon bald in die Tat umgesetzt. Das Angebot der Fußwaschung und Massage ist wohl einzigartig in vergleichbaren Wallfahrtsorten.

Am Montag, 14. Mai, ist es wieder soweit und die Hornusser treten ihren anstrengenden Marsch über den Rhein und die Höhen des Hotzenwaldes an. Mit Glockengeläut werden sie vom Freiwald her kommend begrüßt und am Ortseingang von den Paulinerpatres in Empfang genommen. Auch einige Todtmooser sind regelmäßig mit dabei und gesellen sich ab Laufenburg zu den Pilgern.