von Andreas Böhm

Mit zehn Kandidaten (siehe Infokasten) treten die Freien Wähler Todtmoos bei der Gemeinderatswahl am 26. Mai an. Unter den Bewerbern finden sich auch einige junge Gesichter. Mit Christine van der Meyden, Ingomar Franz und Bernd Struck werden drei bisherige Räte nicht mehr kandidieren. Aktuell sind die Freien Wähler mit sechs Gemeinderäten stärkste Fraktion. Wie der Vorsitzende Jörg Oehler bei seiner Begrüßung sagte, sei die Kandidatensuche schwierig gewesen. Es habe immer wieder Absagen gegeben. Erst in den vergangenen vier Wochen konnte die Liste gefüllt werden.

Oehler bedankte sich bei den anwesenden Kandidaten: „Ich schätze sehr die Bereitschaft, zusätzlich ein Amt zu übernehmen.“ Oehler weiter: „Wir haben eine sehr gute Liste zu bieten.“ Der Leiter der Wahlversammlung, Andreas Weiland, führte durch das Prozedere. Die 21 Mitglieder entschieden sich mehrheitlich für eine Blockwahl. Ebenso wurde beschlossen, die Listenplätze in alphabetischer Reihenfolge zu besetzen. In einer Vorstellungsrunde legten die Bewerber ihre Schwerpunkte für die Arbeit im Gremium dar.

Die Themenbereiche Tourismus, Wintersport, Infrastruktur, Wohnraum für junge Familien sowie die Beschleunigung von Entscheidungen im Ratsgremium wurden von den Kandidaten mehrfach genannt. Jörg Oehler, der dem Gemeinderat seit 15 Jahren angehört, forderte dazu auf, gemeinsam mit der CDU-Fraktion an einem Strang zu ziehen. Andreas Weiland ermunterte die Kandidaten für ihre künftige Arbeit: „ Seid mutig, intelligent und kooperativ.“

Kritik in Diskussionsrunde

In einer Diskussionsrunde wurden verschiedene Themen angesprochen. Joachim Zimmermann erhob persönliche Vorwürfe gegen den Vorstand. Ingomar Franz bot ein klärendes Gespräch an. Friedrich Maier schlug vor, den früheren „Treffpunkt“ als Plattform für Gespräche wieder anzubieten. Uwe Maier monierte die seiner Meinung nach fehlende Information des Gemeinderates an die Mitglieder. Joachim Zimmermann regte an, die Mitglieder zu Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen zu informieren. Die öffentliche Bekanntgabe obliege der Bürgermeisterin, erklärte Jörg Oehler. Abschließend machte Walter Schwinkendorf den Vorschlag, in einem kleinen Ort wie Todtmoos bei der Kommunalwahl eine gemeinsame Liste aller Kandidaten beider Fraktionen zu führen.