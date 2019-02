von Andreas Böhm

Mit einer vollen Liste tritt der CDU-Gemeindeverband Todtmoos bei den Gemeinderatswahlen am 26. Mai an. Mit Bettina Fuchs, Christian Zumkeller und Jörg Zimmermann stellen sich drei amtierende Gemeinderäte erneut zur Wahl. Engelbert Strittmatter tritt nicht mehr an. Strittmatter gehörte dem Gremium 20 Jahre lang an. Sieben neue Kandidaten bewerben sich um einen Sitz im Todtmooser Gemeinderat.

Bei der Nominierungsversammlung am Mittwochabend im Restaurant Bürgerstüble stellten sich die einzelnen Bewerber in Kurzform vor. Einige Kandidaten betonten ihre enge Verbundenheit mit Todtmoos als ihrem Heimatort. Unisono wollen sich alle Bewerber für ihren Ort einbringen und die Gemeinde mitgestalten. Als Versammlungsleiter wurde Alt-Bürgermeister Herbert Kiefer gewählt. In geheimer Wahl wurde über das Aufstellungsverfahren abgestimmt. Auf dem Stimmzettel werden die Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt sein. Alle zehn Bewerber wurden von den 15 anwesenden Mitgliedern, ebenfalls in geheimer Abstimmung, auf die Liste gewählt.

Facebook als Werbeplattform

Geplant sind im Vorfeld der Wahlen einige Termine, bei denen sich die Kandidaten der Öffentlichkeit vorstellen werden. Zudem soll ein entsprechender Flyer gedruckt werden. Als neue Informationsquelle möchte der Gemeindeverband Facebook als Plattform nutzen, um vor allem die jüngere Generation anzusprechen. Eine entsprechende Seite wurde bereits eingerichtet. Der stellvertretende Vorsitzende Winfried Maier bedankte sich bei den Bewerbern für ihre Bereitschaft zur Kandidatur: „Es ist nicht selbstverständlich, sich auf einer konservativen Liste zu präsentieren“, sagte Maier.

Zugleich bezeichnete er die Auswahl an Kandidaten als „tolle Mischung“. Auch der CDU-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Christian Zumkeller, zeigte sich von der Auswahl beeindruckt: „Jeder Kandidat brennt für Todtmoos“, so Zumkeller erfreut. Bereits im Vorfeld der Nominierung kamen die Kandidaten laut Zumkeller in regelmäßigen Treffen zusammen, um sich auszutauschen. Diese Gespräche sollen auch bis zu den Wahlen am 26. Mai fortgeführt werden.

Die Kandidaten der CDU