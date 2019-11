von Christiane Sahli

Die Spitze der Bergwacht Todtmoos hat sich neu aufgestellt: In der Hauptversammlung ist Armin Koch zum Vorsitzenden gewählt worden, Fabian Eckert zu seinem Stellvertreter. Weitere Vorstandmitglieder wurden im Amt bestätigt. Zu 18 Einsätzen mussten die Todtmooser Bergretter in den Jahren 2017 und 2018 ausrücken, zudem standen etliche Winter- und Sanitätsdienste sowie Übungsabende an. Für 20- jährigen Dienst wurde Julian Schinkendorf ausgezeichnet.

Der erweiterte Vorstand Bergwachtarzt: Georg Boedeker, Ausbilder Technik: Dominik Schlatterer„ Ausbilder Notfallmedizin: Christian Krause, Naturschutzwart: Simon Waßmer, Jugendleiter: Daniel Maier, Materialwart: Christoph Eckert, Hüttenwart: Moritz Kreuzwieser, Kfz-Wart: Thomas Diewald, Emil Buhr, Funkwart und Pressereferent: Fabian Eckert, Kassenprüfer: Frieder Maier, Engelbert Strittmatter.

Die Ära Maier ist nach 44 Jahren Geschichte, die „Maierei hat ein Ende“, sagte der stellvertetende Landesvorsitzende der Bergwacht Schwarzwald, Stephan Wiesler schmunzelnd. Nachdem Frieder Maier 28 Jahre lang an der Spitze der Ortsgruppe gestanden hatte, stellte nun sein Nachfolger Manfred Maier nach 16 Jahren sein Amt zur Verfügung. Zu seinem Nachfolger wurde der bisherige Stellvertreter Armin Koch gewählt, neuer Stellvertreter ist Fabian Eckert. Der Leiter der Bergrettung, Rudolf Dietzig, Schriftführerin Christine Eckert, seit 39 Jahren für das Schriftliche der Ortsruppe zuständig, und Kassierer Markus Baumgartner wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Acht Einsätze hatte die Ortsgruppe im Jahr 2017 zu bewältigen, darunter Verkehrs- und Waldarbeiterunfälle. Zudem galt es, verunglückte Pilzsammler, einen abgestürzten Gleitschirmflieger und eine Person mit allergischem Schock nach einem Wespenstich zu versorgen. Zehn Mal mussten die Bergretter im Jahr 2018 ausrücken, zu Verkehrs- und Waldarbeiterunfällen sowie Personensuchen. Alle Retter kehrten gesund zurück, sagte Schriftführerin Christine Eckert. Über die Einsätze hinaus standen Winterdienste an und die Bergretter leisteten Sanitätsdienste bei der Veranstaltungen wie „Wintersport im Ort“, beim Black Forest Ultra Bike Marathon und der Einweihung des Mountainbike Single Trails. Im Jahr 2017 übernahm man zudem die Sicherung in einem absturzgefährdeten Gebiet bei Dreharbeiten zum „Tatort“.

Rund 20 Übungsabende stehen für die Aktiven der Ortsgruppe Todtmoos im Jahr an. Die Anwärter bereiten sich an 40 Übungsabenden auf ihre Aufgaben vor. Vier Anwärter schlossen ihre Ausbildung ab, zwei weitere stehen kurz vor dem Ende ihrer Ausbildung. Einige der jungen Aktiven haben die Verantwortung für die Jugendbergwacht übernommen, der 16 Kinder angehören. Man sei stolz auf die Jugendarbeit, sagte Manfred Maier, die jungen Bergretter seien die Zukunft der Bergwacht.

Die Bergwacht sei Tag und Nacht im Einsatz, sagte Bürgermeisterin Janette Fuchs. Es sei beruhigend, bei Veranstaltungen qualifizierte Helfer im Hintergund zu haben. Sie lobte die unkomplizierte Zusammenarbeit. Wiesler bezeichntet die Ortsgruppe als wichtige Stütze des Rettungsdienstes im Landkreis und im Landesverband. Viel Lob hatte er für Manfred Maier und seinen Vorgänger Frieder Maier parat.