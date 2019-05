Todtmoos vor 1 Stunde

Der neue Andachtsort bei der Marienstatue auf der Kälberweid in Todtmoos kommt gut an

Zur ersten Maiandacht an der neuen Marienstatue in Todtmoos trafen sich am Sonntag mehr als 100 Gläubige. Seit die Figur im vergangenen Jahr aufgestellt wurde, kommen viele Menschen dorthin.