Todtmoos vor 19 Stunden

Der Parkplatz ist die nächste Station des Sanierungsgebiets „Vordertodtmoos III“

So geht es im Gebiet „Vordertodtmoos III“ weiter: Als Nächstes steht der Parkplatz beim Friedhof an, Kanalarbeiten in der Wehratalstraße stehen auch noch aus.