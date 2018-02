Todtmoos Der Kirchenchor Todtmoos leistet wichtige Beiträge zur 750-Jahrfeier

Der Todtmooser Kirchenchor ehrt langjährige Mitglieder. Die Veranstaltungen für das Ortsjubiläum 750 Jahre Todtmoos beschäftigen die Mitglieder.

Die Ehrung langjähriger Mitglieder und die Vorbereitungen zu Veranstaltungen anlässlich der 750-Jahrfeier standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Todtmooser Kirchenchors im Gasthaus „Sternen“. Die Vorsitzende Brigitte Ernst konnte Gertraude Mittelsteiner für 25 Jahre sowie Bärbel Schönstein und Claudia Pässler für jeweils zehn Jahre Zugehörigkeit zum Kirchenchor ehren.

Der Chor unter der Leitung von Michael Asal leistet einen wichtigen Beitrag zum Todtmooser Ortsjubiläum. Die Sänger zeichnen verantwortlich für die Organisation eines großen Kirchenkonzerts am Sonntag, 17. Juni, um 15 Uhr mit dem Titel „Todtmoos musiziert“. Hierzu werden alle musizierenden Vereine des Orts eingeladen. Auch am Festzug am 22. Juli wird sich der Kirchenchor beteiligen.

Gisela Bächle ließ das vergangene Jahr in ihrem Tätigkeitsbericht Revue passieren. Zu den kirchlichen Höhepunkten gehörten das Fest „30 Jahre Pauliner in Todtmoos“ sowie die Pfingstmesse und das Patrozinium. Mit dem beliebten Maihock und dem traditionellen Adventskaffee im Pfarrzentrum präsentierten sich die Mitglieder auch außerhalb ihrer musikalischen Termine in der Öffentlichkeit. Derzeit hat der Chor jedoch mit einem besonderen Problem zu kämpfen.

Chorleiter Michael Asal bedauerte, dass die Zahl der Mitglieder inzwischen unter 20 gefallen sei: „Das ist ein hartes Brot“, so Asal. Der laut seiner Statistik rückläufige Probenbesuch im vergangenen Jahr gab ebenfalls Anlass zu leiser Kritik. Bei 50 Proben lag die durchschnittliche Anwesenheit bei 83 Prozent. Michael Asal bat darum, auch die Chortermine besser wahrzunehmen. Nach der Ehrung der Probenbesten stellte Asal das neue Programm für 2018 vor, das mit dem Festgottesdienst zum Gründungstag von Todtmoos am 5. Mai einen ersten Höhepunkt enthält. Gertrud Freitag informierte die Anwesenden über alle Veranstaltungen im Rahmen des Ortsjubiläums. Rita Greiner konnte einen positiven Kassenstand vermelden.

Prior Pater David nahm die Entlastung des Vorstands vor. Der Geistliche dankte den Chormitgliedern und dem Vorstandsteam für ihr „Engagement, nicht nur in der Pfarrgemeinde“. Pater David äußerte sich zur sinkenden Zahl der Sänger: „Da ist eine Stärkung in Form von Mitgliedern nötig; wir arbeiten daran.“

Der Verein

Der katholische Kirchenchor Todtmoos wurde im Jahr 1885 gegründet. Vorsitzende ist Brigitte Ernst. Chorleiter ist Michael Asal. Das Repertoire des Chores reicht von zeitgenössischer Musik über Messen bis hin zu Gospels und weltlichen Gesängen.

Info im Internet:www.kirchenchor-todtmoos.de