von Andreas Böhm

Mit einer verjüngten Vorstandsspitze startet der CDU-Gemeindeverband Todtmoos ins Kommunalwahljahr 2019. Bei den Vorstandswahlen wurde Bettina Fuchs einstimmig zur Vorsitzenden gewählt. Die 30-jährige amtierende Gemeinderätin löst Hans-Dieter Folles ab, der dieses Amt seit 2010 innehatte und sich nicht mehr zur Wahl stellte.

Wiedergewählt wurden Winfried Maier und Engelbert Strittmatter als stellvertretende Vorsitzende. Schatzmeister bleibt Roland Matt. Für die verstorbene Schriftführerin Cornelia Dornauer rückt Sonja Opfer nach. Neu ist der Posten der Internetbeauftragten, den Christina Ernst übernehmen wird.

Langjährige Mitglieder des Gemeindeverbands wurden für ihre Treue zur Partei geehrt. Seit 62 Jahren gehört Fritz Kaiser der CDU an. Kaiser habe immer deutlich gesagt, was er wovon halte, sagte der scheidende Vorsitzende Hans-Dieter Folles über den Geehrten. Folles selbst erhielt eine Ehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft. Alt-Bürgermeister Herbert Kiefer ist seit 25 Jahren im Gemeindeverband.

Der Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Christian Zumkeller, blickte auf die Arbeit des Gremiums zurück und schnitt einige Themen an. Unter anderem sprach Zumkeller den Wechsel zur Hochschwarzwald Tourismus GmbH an; hier habe sich der anfangs schleppende Informationsaustausch positiv entwickelt. Das begonnene Wintersportkonzept mit Schwerpunkt Nordischer Skisport müsse weiter optimiert werden, so Zumkeller. Weitere Themen waren die geplante Hängebrücke und die Sanierung des Freibads. Engelbert Strittmatter wies ergänzend auf die nötige Sanierung des Hochkopfturms hin. Fritz Kaiser sah die Notwendigkeit einer Hängebrücke kritisch und verwies auf mögliche Verkehrs- und Parkplatzprobleme. Winfried Maier antwortete zum aktuellen Sachstand der Hängebrücke: „Wir haben zweieinhalb Jahre verloren, weil nichts passiert ist.“

Roland Matt monierte die seiner Meinung nach schlechte Bewerbung von Veranstaltungen und stellte die Bestellung eines Gutachters für die Freibadsanierung infrage. Roland Matt zeigte sich allgemein unzufrieden: „Einiges im Ort läuft hier sehr schleppend.“

Herbert Kiefer wünschte sich in den kommenden Jahren etwas mehr Aktivitäten im Gemeindeverband. Das Schlusswort gehörte der neuen Vorsitzenden Bettina Fuchs: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und möchte die Gemeinde aktiv und nachhaltig mitgestalten.“

Der Verband

Der CDU-Gemeindeverband Todtmoos hat aktuell 23 Mitglieder und stellt derzeit vier Gemeinderäte, Fraktionssprecher ist Christian Zumkeller. Neue Vorsitzende ist Bettina Fuchs.