In Todtmoos steht das Wohn- und GeschäftshausHauptstraße 1 zum Verkauf. In ihm befinden sich die allgemein- und sportmedizinische Arztpraxis Georg und Isabel Boedeker, das Kur-und PhysiotherapiezentrumEnrico Beckmann, das Gasthaus "Jägerstüble" sowie acht Wohneinheiten. Die Immobilie wird auf dem Portal eines regionalen Geldinstituts als "Kurmittelhaus in zentraler Lage mitten m Schwarzwald" beworben. Der dort angegebene Kaufpreis beträgt rund 1 Million Euro.

Das 1975 errichtete Gebäude befindet sich an der Einmündung der Hauptstraße in die Freiburger Straße (L 151) und prägt damit den nördlichen Eingangsbereich des Todtmooser Ortskerns. Das zur Immobilie gehörende Grundstück ist über 1700 Quadratmeter groß und umfasst auch die Stellplätze des "Jägerstüble". "Vor allem im Sommer ist dieses Restaurant aufgrund der guten Straßenanbindung bei den Motorrad- und Cabriofahrern sehr beliebt", heißt es im Exposé.

Wohn- und Gewerbefläche umfassen zusammen über 1000 Quadratmeter. Das Gebäude ist an das Fernwärmenetz der Gemeidne Todtmoos angeschlossen.