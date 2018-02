Todtmoos Daniel Dreher jetzt Vorsitzender des Vorderwälder Zuchtvereins Südlicher Schwarzwald

Der Vorderwälder Zuchtverein Südlicher Schwarzwald wählt neue Vorstandsspitze. Bisheriger Stellvertreter Daniel Dreher löst Christoph Kaiser an der Spitze ab.

Mit einem auf wesentlichen Positionen veränderten Vorstand geht der Vorderwälder Zuchtverein Südlicher Schwarzwald in die kommenden vier Jahre. In der Hauptversammlung am Freitag wurde Daniel Dreher zum Vorsitzenden, Bernhard Schleicher zu seinem Stellvertreter und Gerhard Hilptert zum Kassierer gewählt. Zudem standen Ehrungen für die besten Milchleistungen und Informationen durch Vertreterinnen von Schwarzwaldmilch und Veterinäramt auf der Tagesordnung.

Nachdem Christoph Kaiser seinen Betrieb an seinem Sohn abgegeben hatte, nahm er nun auch Abschied vom Amt des Vorsitzenden des Zuchtvereins. Zu seinem Nachfolger wurde der bisherige Stellvertreter Daniel Dreher, zum neuen Vizechef Bernhard Schleicher (bislang Beisitzer) gewählt. Nachfolger von Rosi Schwald, die ihr Amt als Kassiererin nach 20 Jahren zur Verfügung gestellt hatte, wurde Gerhard Hilpert. Neu in der Vorstandsriege ist Beisitzer Herbert Eckert, Schriftführer Jürgen Thoma sowie die Beisitzer Lothar Ebner, Martin Fromm und Reinhold Deis wurden im Amt bestätigt. Die drei Kühe mit den besten Jahresleistung im Jahr 2017 stehen im Stall von Lothar Ebner (Höchenschwand), in Sachen Betriebsleistung hatte Thomas Huber (Görwihl) die Nase vor Lothar Ebner und Christian Kaiser (Görwihl). Gleich acht Landwirte haben Kühe in ihren Ställen stehen, deren Lebensleistung im vergangenen Jahr 50000 Kilogramm überschritten hat.

Anne Renner von der Firma Schwarzwaldmilch informierte über die aktuelle Situation. Derzeit wird die Firma von 1050 Betrieben beliefert, die Tendenz der Vorderwälder Betriebe ist allerdings fallend. Die Preise in den beiden ersten Monaten diesen Jahres lagen bei 37 Cent pro Liter, für Biomilch werden aktuell 48,5 Cent gezahlt. Im März werden die Zahlungen jedoch um jeweils 2 Cent gekürzt, kündigte Anne Renner an. Und: Die Milch ist zu 100 Prozent gentechnikfrei. Die Prodduktpalette soll im Lauf des Jahres um Bioheumilch erweitert werden, bislang haben sechs Betriebe angekündigt, entsprechende Milch zu liefern, für die ein Zuschlag von drei Cent pro Liter vorgesehen ist.

Silke Johannknecht (Vetrinäramt) informierte, dass die Blauzungenkrankheit "vor der Tür steht". Das war auch schon vor zwei Jahren der Fall, aus Richtung Frankreich rückten die Erkrankungen aber näher an die deutsche Grenze heran. Eine Pflichtimpfung gibt es nicht und wird es wohl auch nicht gehen, so die Veterinärin.

Zuchtleiter Franz Maus erklärte, im Vergleich zu 2016 sei die Milchleistung im vergangenen Jahr zurückgegangen, was seiner Meinung aber nicht genetisch bedingt, sondern auf Umwelteinflüsse zurückzuführen ist.

Der Verein

Dem Vorderwälder Zuchtverein gehören 64 Betriebe (Vorjahr 66) aus dem Kleinen Wiesental sowie vom Hotzenwald über Todtmoos, St. Blasien bis zum Höchenschwander Berg an.