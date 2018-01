Todtmoos Bürgermeisterin Janette Fuchs schneidet die Geburtstagstorte an zum Jubiläumsauftakt 750 Jahre Todtmoos

Der Neujahrsempfang der Gemeinde Todtmoos stimmt Verantwortliche und Bürger auf die 750-Jahr-Feier ein. Dank und Respekt gilt den Ehrenamtlichen.

Todtmoos feiert Geburtstag. Ein Auftakt nach Maß zur 750-Jahr-Feier des Kur- und Wallfahrtsorts im oberen Wehratal war der Neujahrsempfang für die Einwohner im Kurhaus Wehratal. Mit einem ansprechenden Programm unter reger Anteilnahme der Bürger wurden die Feierlichkeiten zum Jubiläumsjahr gebührend eröffnet. Bürgermeisterin Janette Fuchs sprach von „keinem gewöhnlichen Jahr für die Gemeinde“.

Sie blickte zurück auf die erste urkundliche Erwähnung von Todtmoos im Jahr 1268 und erinnerte an die Bürger, die früher in Todtmoos lebten und den Ort voranbrachten: "Nichts, was wir heute haben, kommt von uns", so Fuchs anerkennend. Zugleich wagte sie den Blick voraus in die kommende Epoche: "Dieses Fest speist die Zukunft und treibt uns durch die Zeit. Wir tragen die Verantwortung für die Menschen, die künftig hier leben." Die Bürgermeisterin zollte den vielen ehrenamtlichen Helfern Respekt, die sich zum Jubiläum einbringen.

Prior Pater David erklärte das Jubiläum offiziell als eröffnet und verlas gemeinsam mit der Bürgermeisterin die Namen der 13 Ortsteile. An die anwesenden Flüchtlinge, die nun auch Lebküchler seien, richtete er Grußworte auf „Hocharabisch“. Beim Neujahrsempfang gab es auch eine musikalische Welturaufführung. Das traditionelle Todtmooser Heimatlied bekam zum Jubiläum von Heimatdichterin Erika Buhr einen passenden Text mit dem Titel „Üse Domis hät Geburtstag hüt“. Mit dem eigens zum Jubiläum gegründeten Männerchor unter der Leitung von Marianne Höldin stimmten die Gäste gemeinsam dieses Lied an.

Auch Mundartdichterin Erna Jansen steuerte ihren Beitrag zum Geburtstag von Todtmoos. Als sichtbares Zeichen wurde den örtlichen Vereinsvertretern eine Minivariante der Jubiläumskerze überreicht, die im Original 1,5 Meter misst und 15 Kilogramm schwer ist. Bezirksschornsteinfeger Christof Kaiser fungierte indes im Saal als Glücksbringer. Gemeinsam schnitten Bürgermeisterin Janette Fuchs und Pater David die von der Konditorei Bockstaller in Todtmoos gebackene und gestiftete fünfstöckige Geburtstagstorte an. Pater David stellte die Verbindung des imposanten Backwerks zu Todtmoos her: "Todtmoos ist die süßeste Gemeinde Deutschlands mit den Bürgern, die den süßen Namen Lebküchler tragen."