von Andreas Böhm

"Bahn frei für Rodler, Langläufer, Winterwanderer und Schneeschuhläufer." Mit diesen Worten eröffnete Bürgermeisterin Janette Fuchs am Sonntag Vormittag offiziell den neuen Wintersportplatz am Hochkopf. Zu der kleinen Feierstunde versammelten sich neben den Gemeinderäten auch etliche Bürger, um bei Glühwein und Punsch auf das neue Angebot anzustoßen. Mit dabei war auch der Ortsvorsteher von Präg-Herrenschwand, Hanspeter Steinebrunner. Ausgehend von der Passhöhe am Weißenbachsattel haben Wintersportfans nun die Möglichkeit, viele Sportarten von einem Startpunkt aus zu betreiben. "Hier am Hochkopf haben wir nun alles was wir brauchen", so Bürgermeisterin Fuchs in ihrer Ansprache. Fuchs erläuterte die Idee für den Wintersportplatz.

Von der Idee bis zur Umsetzung

Die Initiative ergriff der Todtmooser Gemeinderat mit den Freien Wählern und der CDU unter Einbindung der Verwaltung: "Von der Idee bis zur Umsetzung waren viele gemeinsame Sitzungen nötig", so der Vorsitzende der Freien Wähler, Jörg Oehler. Besonders intensiv befassten sich die Räte mit der Gestaltung der neuen Panoramatafel, auf der sämtliche Strecken eingezeichnet sind. FW-Rätin Christine van der Meyden zum neuen Angebot: "Die Gäste wollen verbundene Loipen unter dem Aspekt der Schneesicherheit". Der Wintersportplatz Todtmoos ist nun eingebunden in ein gemeinde- und kreisübergreifendes Netz an Winterwanderwegen und Loipen von Bernau über Todtnau-Herrenschwand bis nach Schopfheim-Gersbach. Für die Gemeinderäte und die Verwaltung ist der Wintersportplatz auf gut 1000 Metern Höhe ein Anfangskonzept, das nach Auskunft von Jörg Oehler nach und nach ausgeweitet werden soll. Mit der Präparierung nahezu des gesamten Netzes an Wanderwegen und Loipen sowie der knapp 500 Meter langen Rodelbahn wurde die Firma Daniel Stoll Bau aus Todtmoos beauftragt.

Diese drei Mädels freuen sich auf eine rasante Abfahrt auf der neuen Rodelbahn. | Bild: Andreas Böhm

Während sich die Erwachsenen im Gespräch austauschten, testeten die Kinder mit Begeisterung die neue Rodelbahn. Eine Gruppe von Schneeschuh-Wanderern, ausgerüstet mit Equipment der Todtmooser Skischule, machte sich auf den Weg zum Schneeschuh-Trail unterhalb des Panoramaweges. Bei der Streckenführung wurde darauf geachtet, das die Trails möglichst oft über freies Gelände führen, damit Wanderer und Langläufer die schöne Aussicht auf das Todtmooser Tal genießen können. Besonders geeignet hierfür ist ein neuer Rundkurs, der vom Hochkopf bis hinüber in den Ortsteil Lehen führt. Die Verantwortlichen hoffen nun, das das Gasthaus "Auerhahn" gleich neben dem Wintersportplatz bald wieder seine Pforten öffnet, damit die Wintersportler eine Möglichkeit zur Einkehr haben. Angedacht ist auch ein Schlittenverleih.

Gemeinderätin Christine van der Meyden erhielt vom Betreiber der Todtmooser Skischule, Andreas Faschian, die passende Ausrüstung, bevor der neue Schneeschuh-Trail getestet wurde. | Bild: Andreas Böhm