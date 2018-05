vor 22 Stunden Andreas Böhm Todtmoos Bürgerinitiative Freunde für Todtmoos übt heftige Kritik an schleppender Umsetzung des Projekts "Skywalk Todtmoos"

Winfried Maier von der Bürgerinitiative Freunde für Todtmoos kritisiert, dass das Projekt einer Fußgängerbrücke über das Wehratal nur schleppend umgesetzt werde. Maier schreibt dies in einem Brief an Bürgermeisterin Janette Fuchs, Landrat Martin Kistler und den Gemeinderat.