von Andreas Böhm

Über die Ersatzbeschaffung eines Elektrofahrzeuges entbrannte im Todtmooser Gemeinderat unlängst eine leidenschaftliche Diskussion. Vor einer endgültigen Entscheidung wurde vorgeschlagen, zunächst eine Bestandsaufnahme des aktuellen Fuhrparks der Gemeinde zu machen. Das Fahrzeug wurde bislang überwiegend vom Gemeindevollzugsdienst und vom Hausmeister der Wehratalhalle sowie von der Verwaltung genutzt.

Kreis Waldshut Die Recyclinghofe im Landkreis Waldshut bleiben trotz Coronavirus wie bisher geöffnet Das könnte Sie auch interessieren

Der Leasingvertrag des Elektroautos wurde 2015 geschlossen, und läuft demnächst aus. Auf dem Tisch lag ein Angebot von my-e-car, ein so genanntes Rundum-Sorglospaket für ein neues E-Fahrzeug. Die jährlichen Kosten würden sich hier auf 7973 Euro belaufen. Alternativ stand der Kauf eines neuen Kombis der Marke Dacia mit konventionellem Antrieb zur Debatte.

Todtmoos Opel Blitz bleibt in Gemeindehand Das könnte Sie auch interessieren

Dessen Kauf würde mit 15.440 Euro zu Buche schlagen. Für dieses Fahrzeug meldete auch der Bauhof Bedarf an. Dies wurde wiederum von einigen Räten hinterfragt. Jörg Zimmermann (CDU): „Braucht der Bauhof wirklich ein Fahrzeug mit Anhängerkupplung? Da habe ich Bauchschmerzen und bin strikt gegen ein Auto für den Bauhof“. Dirk Haselwander, Freie Wähler, hakte nach: „Brauchen wir ein Fahrzeug nur für den Vollzugsbeamten“? Jörg Zimmermann brachte die Möglichkeit ins Spiel, die Fahrten, etwa des Vollzugsdienstes, mit dem privaten Auto zu erledigen und nach einer Kilometerpauschale zu vergüten oder nur einen Kleinwagen zu kaufen. Wolfgang Jehle von den Freien Wählern rief in Erinnerung, dass das Elektrofahrzeug damals auch angeschafft wurde, um sich umweltbewusst zu zeigen. Vor einer Entscheidung wird sich der Gemeinderat bei einer Begehung öffentlicher Einrichtungen am 4. April selbst ein Bild über die vorhandenen Fahrzeuge machen.