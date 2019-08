Todtmoos vor 1 Stunde

Brand in Todtmooser Bürstenfabrik

Um 6.18 Uhr am Mittwochmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Todtmoos zu einem Brand in der Bürstenfabrik Maier in Todtmoos-Au gerufen. In der Lüftungsanlage des Fabrikgebäudes kam es nach Angaben des Todtmooser Kommandanten Benjamin Ernst zu einer so genannten Durchzündung auf Höhe der Produktionshalle.