von Peter Umstetter

Nach einem Unfall am Montag in Todtmoos auf der Straße nach Bernau flüchtete der alkoholisierte Fahrer vor den Einsatzkräften. Nach Mitteilung der Polizei war der 33-Jährige kurz nach 17 Uhr mit seinem Opel auf dem Mattenweg ins Schleudern geraten. Das Auto überschlug sich in Folge, riss dabei einen Begrenzungspfosten um und rutschte noch einige Meter auf dem hohen Gras entlang bis das Fahrzeug auf der Fahrerseite liegen blieb.

Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem demolierten Wagen befreien. Äußerlich nahezu unverletzt zeigte sich der Mann gegenüber den zuerst eintreffenden Rettungskräften sehr unkooperativ. Kurz bevor die Polizei die Unfallstelle erreichte, flüchtete der Mann in einen angrenzenden Wald, wo er sich versteckte.

Nach einer kurzen Suche mit der tatkräftigen Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Todtmoos, die laut Kommandant Benjamin Ernst mit 15 Einsatzkräften und Fahrzeugen vor Ort war, konnte der Unfallfahrer gefunden werden. Wie sich herausstellte, war er alkoholisiert. Der Alkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,2 Promille an und hinzu kommt auch, dass er keinen Führerschein hatte. Sein Auto war weder zugelassen noch versichert. An dem Fahrzeug waren Kennzeichen eines anderen abgemeldeten Fahrzeugs montiert, wie die Polizei mitteilt. Am Opel des Mannes entstand Totalschaden in überschaubarer Höhe. Eine Blutprobe wurde erhoben und er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.