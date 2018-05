Todtmoos Bestellt: Fahrzeug für Todtmooser Feuerwehr

Der Gemeinderat Todtmoos vergibt die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens für rund 56 000 Euro an die Firma Schäfer aus Obererding.

In der jüngsten Sitzung des Todtmooser Gemeinderates wurde die Vergabe des Mannschaftstransportwagens (TW) für die Feuerwehr beschlossen. Die Firma Schäfer aus Obererding erhielt als günstigster Bieter den Zuschlag. Das Fahrgestell des MTW schlägt mit 40 532 Euro zu Buche. Der Aufbau und die Ausstattung kosten weitere 15 216 Euro. Somit ergibt sich eine Gesamtsumme von 55 749 Euro. An Fachförderung erhält die Gemeinde 12 500 Euro.

Die Kehrarbeiten der Gemeindestraßen wurde an die Firma Stoll Bau aus Todtmoos vergeben. Die Vergabe der Böschungsmäharbeiten wurde nach reger Diskussion im Gemeinderat vertagt. Der günstigste Bieter wurde von vielen Räten abgelehnt, da er nach deren Aussage im vergangenen Jahr unzuverlässig gearbeitet hat. Die Gemeinde sei grundsätzlich gehalten, den günstigsten Bieter zu nehmen, so Bürgermeisterin Janette Fuchs in der Sitzung. Vor einem weiteren Vorgehen wurde die Einholung einer juristischen Meinung gefordert, der die Verwaltung nun nachkommen wird. Nach dem Wunsch einiger Räte wäre ein Dienstleistungsvertrag mit der ortsansässigen Firma Stoll Bau sinnvoll.

In der Ratssitzung wurde bei zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme die Ersatzbeschaffung von Batterien für die Notstromversorgung der Wehratalhalle beschlossen, die Kosten hierfür liegen bei 12 570 Euro.