Todtmoos Besondere Konzertabend zum 750-jährigen Todtmooser Ortsjubiläum

Mit Herrn Stumpfes Zieh & Zupfkapelle gastiert eine schwäbische Kultband am Samstag, 21. Juli, im Kurhaus Wehratal.

Ein ganz besonderer Konzertabend wird anlässlich des 750-jährigen Ortsjubiläums in Todtmoos geboten. Mit Herrn Stumpfes Zieh & Zupfkapelle gastiert eine schwäbische Kultband im Rahmen des Festwochenendes am Samstag, 21. Juli, im Kurhaus Wehratal. Organisiert wird die Veranstaltung von Roland Matt und Frieder Maier vom Verein Aktives Todtmoos. Derzeit sind die Beiden dabei, in der ganzen Region kräftig für das außergewöhnliche Konzert zu werben. „Wir freuen uns, dieses musikalische Highlight in unserer Region präsentieren zu können“, so Frieder Maier.

Erste Kontakte zur Kapelle knüpfte der Vorsitzende von Aktives Todtmoos, Karl Heinz Steidle, bereits im April 2017. Steidle kennt einige Musiker des Ensembles persönlich, was die Sache natürlich ungemein erleichterte. Wie Roland Matt gegenüber unserer Zeitung mitteilt, ist der Vorverkauf positiv angelaufen. Die Veranstalter rechnen, passend zum Jubiläum, mit rund 750 Konzertbesuchern. Bekannt geworden ist Herrn Stumpfes Zieh & Zupfkapelle nicht zuletzt durch die SWR-Sendung „Hannes und der Bürgermeister“. Die Band bezeichnet sich selbst als skrupellose Hausmusiker. Alle vier Akteure strapazieren die Ohr- und Lachmuskeln; sie fahren auf der Bühne ein wahres Arsenal an teils kuriosen Instrumenten auf. Da wird kräftig gezupft, gezogen, gestrichen, geschlagen und geschwitzt, was das Zeug hält.

In Todtmoos präsentieren die Stumpfes ihr brandneues Programm „Heut nemme ond morga net glei“. Mittlerweile verkörpert die Kultband seit 25 Jahren schwäbische Lebensart auf der Bühne. Ihre neuesten Studien der schwäbischen Mentalität verewigten sie auf ihrer aktuellen, mittlerweile elften CD „sehr sogar“. Musikalisch wandeln die Stumpfes über den Cannstatter Wasen, um das „Schneggle“ zu treffen oder bei der rauschenden Ballnacht von „Bäsles Hochzeit“. Auf die Gäste wartet ein Abend mit bunten und skurrilen Einblicken in die Seele der Schwaben. Karten im Vorverkauf gibt es in den Geschäftsstellen von SÜDKURIER in der Touristinfo Todtmoos, bei Salon Leni in Todtmoos sowie über reservix.de