Baden im Aqua-Treff in Todtmoos wird teurer

Der Gemeinderat beschloss eine Erhöhung des Eintritts um 50 Cent auf 3,50 Euro. Auswärtige Erwachsene zahlen künftig 4,50 Euro. Grund für die Erhöhung ist eine Anpassung an das allgemeine Preisniveau umliegender Bade-Einrichtungen.

Das Baden im erfrischenden Nass wird in Todtmoos ab diesem Sommer teurer. Der Gemeinderat beschloss in seiner letzten Sitzung eine Erhöhung der Eintrittspreise für das Freibad AquaTreff. Der Tageseintritt für Erwachsene und Touristen umliegender Gemeinden mit Gästekarte erhöht sich um 50 Cent auf 3,50 Euro. Auswärtige Erwachsene zahlen künftig 4,50 Euro.

Der Eintrittspreis für Kinder von sechs bis sechzehn Jahren bleibt unverändert bei zwei Euro. Für eine Zehnerkarte werden 30 Euro fällig, fünf Euro mehr als bisher. Zehnerkarten für Kinder werden nicht erhöht und kosten 15 Euro.

Saisonkarten für Einwohner steigen von 65 auf 75 Euro. Saisonkarten für Kinder bleiben im bisherigen Preisbereich. Den größten Preisanstieg gibt es bei der Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder. Der Preis wurde von 130 Euro auf 170 Euro angehoben. Diese Karte kostete 2017, verglichen mit den Preisen von 1986 noch genau so viel wie vor 30 Jahren. Wie mit dem Eintritt für Inhaber der Todtmooser Gästekarte verfahren wird, soll in einer Sitzung des Tourismusausschusses beraten werden.

Dem Gremium lagen vor dem Beschluss Vergleichszahlen der umliegenden Freibäder vor. Bürgermeisterin Janette Fuchs merkte an, das die Eintrittspreise nicht der allgemeinen Preisentwicklung angepasst wurden. Kämmerer Uwe Bonow führte aus, das nach der Entwicklung der Kaufkraft die aktuellen Einnahmen gegenüber 1986 um 50 Prozent zurückgegangen seien. Das aktuelle Defizit des Freibades beträgt nach Aussage von Uwe Bonow jährlich zwischen 50- und 60 000 Euro.

Im Vergleich zu anderen Gemeinden fallen in Todtmoos keine Zusatzkosten an, wie etwa für die Nutzung der Duschen. Bei der Entscheidung wurde berücksichtigt, das speziell für Kinder das Bad attraktiv gehalten werden soll. CDU-Rätin Bettina Fuchs schlug vor, die Preise künftig in kleinen Schritten anzupassen. Wolfgang Jehle von den Freien Wählern machte abschließend auf die notwendige Sanierung des Bades aufmerksam, für die die Gemeinde finanziell aufkommen müsse.